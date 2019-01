Třinec - Jedním z mála třineckých fotbalistů, jenž na podzim snesl přísnější měřítko, je 32letý pravý záložník Pavel Malíř. Služebně nejstarší hráč Fotbalu Třinec (pod Javorový přišel v roce 2001) je se čtyřmi góly nejlepším střelcem týmu.

Pavel Malíř s míčem | Foto: Petr Rubal

Fotbalisté Třince, devátého celku druholigové tabulky, patřili v podzimní části probíhající sezony k průměru. Střídali lepší okamžiky (střední část soutěže) s horšími (závěr podzimu), chvílemi se pohybovali kolem pátého šestého místa. Závěr soutěže jim ovšem nevyšel, z posledních pěti zápasů uhráli dva body, přičemž závěrečné tři duely prohráli.

„Podzim se nám vůbec nevydařil, chtěli jsme mít minimálně o takových šest bodů více,“ přiznal bez obalu třinecký záložník Pavel Malíř a poukázal na zásadní problém - domácí zápasy. „Nepředváděli jsme v nich to, na co máme. Ve většině utkání jsme inkasovali jako první a pak museli smazávat ztrátu. Párkrát se nám to podařilo, ale nejde to pokaždé. Měli jsme si dávat o moc větší pozor na to, abychom nedostali gól jako první a naopak jsme měli být těmi, kteří se ujímají vedení.“

V čem tkvěla podle protřelého fotbalisty, který už má ve druhé lize něco za sebou, další příčina rozporuplného podzimního vystoupení? „Dopouštěli jsme se individuálních chyb, které možná pramenily z nesoustředěnosti. Mnohdy stačila zdánlivá maličkost a nakonec z toho byl gól. Spoustu jsme jich dostali ze standardních situací. Jakmile jsme prohrávali, dostali jsme se do herní křeče a místo kombinační hry začali sázet na dlouhé míče. Nakopávaní musí být cílené, pak je třeba sklepnout míč do kraje na nabíhajícího záložníka či podhrotového útočníka. Jakmile jsme prohrávali, upřednostňovali jsme tento styl před kombinačním. Tahali jsme míč přehuštěným středem, kde se zpravidla pohybuje nejvíce hráčů,“ vysvětlil Malíř.

Třinečtí fotbalisté se rozjížděli ztěžka, ale po několika utkáních se dostali do patřičného tempa a začali si připisovat kvalitní výsledky. V závěru podzimu se ovšem nevyhnuli poklesu formy. „Předtím jsme měli fazonu a neprohráli sedmkrát v řadě. Přišla však jedna porážka, pak druhá a poté se to už s námi vezlo. Odešla nám forma, své udělala i zranění některých hráčů a s nimi spojené vynucené změny v sestavě,“ pokračoval Malíř.

Rozpačitý herní projev, který se příliš nezamlouval ani generálnímu ředitelovi klubu Huczalovi, náročné třinecké fandy nenadchl. Ze sedmi domácích střetnutí Třinečtí jedno prohráli, tři remizovali a tři vyhráli. „Je pravdou, že na fotbal do Třince nikdy nechodilo hodně diváků. Oceňuji všechny ty, kteří si cestu do hlediště našli. Smekám před fandy, kteří přišli na poslední domácí zápas proti Jihlavě, který se už hrál v pořádné zimě. Sledoval jsem ho z hlediště, proto moc dobře vím, že už bylo chladno. Na jaře se budeme snažit hrát tak, abychom fanoušky přilákali zpátky do hlediště. Pokusíme se pro to udělat všechno, co se dá, v první řadě zapracujeme na naší herní stránce,“ slíbil Malíř.

Malíř je se čtyřmi brankami nejlepším podzimním střelcem třineckého týmu. Všechny góly docílil z pokutových kopů - trefil se do sítě Karviné, Mostu, Čáslavi a Znojma. „Moc mě mrzí, že jsem na podzim nedal ani jeden gól ze hry. Teď už s tím nic nenadělám, ale snad to na jaře napravím, vynasnažím se o to. Střelce, jenž by za sezonu nasázel deset nebo třináct gólů, nemáme a ani jsme ho nikdy neměli. A jelikož se na nikoho takového nemůžeme spolehnout, musíme jít vstříc úspěchu kolektivními výkony,“ nabídl Malíř řešení.

Příští týden se poctivý fotbalista začne chystat na jarní část druhé ligy. Jeho spoluhráči také. „Dostali jsme sporttestery a po čtrnáctidenní dovolené každý z nás zahájí individuální kondiční přípravu v domácím prostředí. Doposud jsem běhal podél řeky, ale jelikož mi ta trať už zevšedněla, budu si muset najít nějakou jinou. Loni jsem chodil běhat se psem, ale teď, když už psa nemám, budu asi čekat na manželku. Až se k večeru vrátí z práce, zapojím ji do tréninkového procesu.

(rom)