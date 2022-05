„Nebyl to však jednoduchý zápas. Trvalo nám, než jsme se rozehráli,” uvedl pro Deník domácí útočník Jan Kovács a pokračoval: „Na začátku jsme je lehce podcenili a nějakou dobu trvalo, než jsme začali hrát naši hru, kterou po nás trenér chtěl. V kabině jsme si ale vyříkali, co a jak chceme hrát, aby to byl pro diváky líbivý fotbal. Soupeř měl navíc v sestavě dorostence, kteří předtím hráli svůj zápas. Asi se na nich projevila únava,”

V první půli se Jan Kovács trefil jednou, další čtyři zásahy přidal mezi 67. a 83. minutou. „A to jich mohlo být ještě víc. Každopádně něco mě to bude určitě stát, nějaká lahev nebo pokuta padne,” usmál se.

Jednatřicetiletý útočník prožívá povedenou sezonu a v dosavadních dvaadvaceti zápasech nasázel už 24 branek. „Dříve jsem prožil podobně střelecky úspěšný ročník už v Tošanovicích. Nejdůležitější každopádně je, že se daří týmu,” řekl Kovács, který by letos klidně mohl atakovat třicetigólovou metu. „Láká mě to. Není to nic, čeho by se nedalo docílit. Každopádně už teď jsem spokojený,” přiznal.