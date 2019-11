Medailonky nominovaných najdete níže na této stránce, stejně jako anketu (která je na konci tohoto článku).

Hlasovat můžete do pondělí 25. listopadu 2019.

Anketu pořádá Deník ve spolupráci s programem Gambrinus Kopeme za fotbal, který podporuje více než 900 amatérských fotbalových klubů v České republice.

Z téměř 300 nominovaných vybrala porota pět favoritů. Hodnotilo se nasazení, se kterým se přes všechny překážky věnují fotbalovému klubu, ale obětavost, péče o talenty a o zázemí svého týmu.

Cílem ankety je nejen ocenit úsilí těchto výjimečných lidí, ale i ukázat příběhy, bez kterých by amatérský fotbal v českých obcích mnohdy nemohl existovat.

HLASUJTE PRO JEDNOHO Z PĚTI NOMINOVANÝCH:

1. Jan Holouš, TJ Slezské Pavlovice



Tento borec, přezdívaný Jahoda, drží klub společně s ostatními borci. Společně ho zachránili od vymazání z fotbalové mapy. Vzal si na starost tým a jako správný manažer během dvou let přivedl několik posil, udělal nejednu benefiční akci pro děti a dotáhl klub na 3. místo, které držíme i po podzimní části. Svou vášní do fotbalu stmeluje partu a vymýšlí různé akce, výlety a soustředění. Vše zvládá při práci i s trénováním mládeže v Městě Albrechticích.

2. Jindřich Sosna, TJ Tatran Štítina



Je to patriot, který fotbal miluje a žije jím. Jeho rozvoji na amatérské úrovni pomáhá už 35 let. Zamlada sám hrával až do svého zranění. V současné době při svém věku, kdy patří do kategorie starších seniorů, vykonává funkci sekretáře klubu a více než patnáct let se stará o mládež. Zasloužil se o výchovu mnoha mladých talentů. Kromě materiálního zabezpečení mládeže je hlavním organizátorem mnoha fotbalových turnajů pro různé věkové žákovské kategorie.

3. Karel Moric, TJ Slavia Píšť



Od dětství hraje za místní fotbalový klub, podílí se na jeho vedení a zároveň trénuje ty nejmenší – minižáky, jejichž počet se za jeho vedení ztrojnásobil, což je důkazem toho, že při správném přístupu děti odloží počítače, tablety, mobily a jdou si s radostí zasportovat. Daří se mu také sehnat sponzory na sportovní oblečení a vybavení klubu.

4. Rostislav Vaněk, TJ Olpa Jindřichov



Je předsedou klubu, držitelem ocenění Bronzový trenér mládeže za rok 2015 v anketě Díky, trenére. Bývalý úspěšný fotbalista, zakladatel mládežnického sportovního klubu nebo strůjce dobročinné iniciativy Děti dětem a otec čtyř dětí. Celý svůj fotbalový trenérský život zasvětil mládeži v regionu. Díky němu mají děti ze širokého okolí možnost hrát fotbal. Přestože ho trápí vážné zdravotní potíže, neustále se snaží pomáhat druhým.

5. Jan Gříbek, FK Slovan Záblatí



S fotbalem začínal v roce 1958 v ŽD Bohumín, po vojně se do města vrátil, ale byl u vzniku nového klubu – Slovanu Záblatí. Z rodinných důvodů hrál jen do roku 1969, v klubu ale zůstal a od trenéra žáků se postupně dostal v první polovině 90. let do funkce předsedy. V ní vydržel do letošního února, kdy ho nahradil Dušan Socha. „Že se to podařilo předat mladé generaci, považuji za svůj největší úspěch,“ říká Gříbek, který zůstává v roli mentora a místopředsedy.