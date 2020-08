/FOTO/ To byla nálož! Fotbalisté Baníku Ostrava rozdrtili ve středečním přípravném utkání druholigový Třinec 8:0.

Přípravné fotbalové utkání: Baník Ostrava - FK Fotbal Třinec, 5. srpna 2020 v Ostravě. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Jsem rád, že to, co vidím v tréninku, jsme dnes přenesli do utkání. Předtím nás srážela produktivita. Góly jsme teď dali a měli jsme dalších šest gólových šancí. Ofenzivní fáze byla velmi dobrá, kluci byli v pohybu. K defenzivě mám i přes čisté konto výhrady,“ řekl trenér Baníku Luboš Kozel.