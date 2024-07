/VIDEO, FOTOGALERIE/ Stojí před ním velká výzva! Fotbalový brankář Baníku Ostrava Jakub Markovič se chystá po odchodu parťáka Jiřího Letáčka do španělského Getafe na pozici jedničky. „Jsem připravený,“ řekl Deníku třiadvacetiletý rodák z Přerova, který přišel do slezského klubu z Bazalů loni v létě z Pardubic, kde hostoval z pražské Slavie.

Jakub Markovič se stal po odchodu Jiřího Letáčka do Španělska brankářskou jedničkou ostravského Baníku. Po sobotní vítězné generálce s Banskou Bystricou (3:1), kterou celou odchytal, působil odhodlaně. „Jak je to psychicky náročné, tenhle posun? Je to věc, na kterou se připravuju už od začátku, co jsem do Baníku přišel. Nervozitu necítím, jsem na to připravený a řekl bych, že se na to těším, tedy jestli to přijde,“ prohlásil Jakub Markovič.

V uplynulé sezoně odchytal za Baník v lize všeho všudy tři zápasy. Premiéru si odbyl v dubnu na Spartě, kde Ostrava padla po přestřelce 3:4. Tým několikrát podržel. „Celý rok byl po psychické stránce náročný, ale Jirkovi jsem to přál,“ uvedl na adresu brankářského kolegy a velkého kamaráda z Pardubic Letáčka. „Lidsky jsme si sedli. Jeho přestup jsme spolu probírali ještě ve chvíli, kdy nebylo nic jistého a řešil se. Navzájem se podporujeme,“ přiznal Markovič.

Baník v úterý oznámil příchod zkušeného gólmana Dominika Holce, který chytal v uplynulé ligové sezoně v Karviné. O tomto přestupu Markovič ještě po sobotní generálce hrané ve Frenštátě pod Radhoštěm nevěděl. „Uvidíme, jak to vše bude, kdo přijde. Pokud mi dá trenér důvěru, budu připravený za Baník bojovat stejně jako Lety, když tehdy naskočil po Honzovi Laštůvkovi. Je to krok, na který se připravuju od příchodu do Baníku,“ vykládal Markovič.

Samotnou generálku s Banskou Bystricou hodnotil pozitivně. „Konečně jsme byli produktivní. V prvním poločase jsme sice mohli být mnohem víc, ale ze tří gólů v utkání máme radost,“ pousmál se Markovič, který však viděl i negativa. „Byli jsme nepřesní v rozehrávce, na tom musíme zapracovat, ale nějaké nácviky z tréninků se tam objevovaly,“ dodal Jakub Markovič. Ten se připravuje s mužstvem na sobotní start ligové sezony na hřišti Bohemians.