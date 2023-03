/FOTOGALERIE/ Chyby, chyby, chyby… Laciné minely stály fotbalisty Baníku Ostrava během jara už řadu bodů, a jiný důvod nemá ani jejich další neúspěch. Svěřenci Pavla Hapala po hrubých selháních v defenzivě, dvou gólech Tomáše Čvančary a jednoho Jana Kuchty s podlehli v sobotním duelu 23. kola FORTUNA:LIGY doma pražské Spartě 0:3. Slezané tak na tři body proti velkému rivalovi z hlavního města čekají už téměř pět let.

Před zápasem Baník Ostrava - Sparta Praha (11. března 2023). | Video: David Hekele

Domácí do nastoupili v retro dresech jako vzpomínka na první duel v klubové historii z března 1923. A retro nebyly jen dresy. Také zápasový bulletin připomínal historii, stejně jako hudba u stadionu, nebo tabule ukazují sestavy, skóre i střídání byla „oděna“ do dvacátých let minulého století.

A baníkovci rozhodně nezačali špatně. Nečekali na soupeře, byli aktivní, chtěli hrát a vytvářet si šance. Jenže přišly chyby v zadních řadách. Nejprve váhal v rozehrávce Kaloč a po účinném napadání sparťanů se z toho zrodil gól Kuchty, vzápětí měl zaváhání na svědomí Bitri a rychlý brejk využil Čvančara. Navíc Laštůvka zlikvidoval tutovky Haraslína a Vitíka.

Probuzení se třináct tisíc fanoušků, kteří se ve své choreografii ptali, jestli „výsledky hráčů Baníku jsou pravdou, nebo fikcí…“, a znovu skandovali „my chceme Baník“, dočkali až krátce před pauzou. Šín ale mířil mimo, Almásiho hlavičku chytil Kovář a Bitriho střelu vykopl z čáry Zelený.

Jestli si někdo myslel, že by to mohl být náznak vzchopení se Baníku, mýlil se. Jen chvíli po obrátce opět zafungovala spolupráce Kuchty s Čvančarou a druhý jmenovaný skóroval. Hosté následně měli i další možnosti na navýšení svého náskoku, ale buď zazářil Laštůvka, nebo zvonilo břevno. Na opačné straně pak Kovář vychytal Klímu.

Baník Ostrava – Sparta Praha 0:3 (0:2)

Branky: 20. a 51. Čvančara, 17. Kuchta. Rozhodčí: Orel – Paták, Antoníček. ŽK: Sanneh, Klíma, Bitri, Tijani – Čvančara, Sadílek, Minčev. Diváci: 13 099.

Baník Ostrava: Laštůvka – Sanneh (65. J. Juroška), Bitri (65. Boula), Pojezný, Fleišman – Kaloč – Cadu, Ji. Klíma (83. P. Jaroň), Šín (65. Kuzmanovič), Plavšič – Almási (65. Tijani). Trenér: Hapal.

Sparta Praha: M. Kovář – Vitík, Krejčí ml., Sörensen – Mejdr (46. Wiesner), Sadílek (74. Laçi), Kairinen, Zelený – Čvančara (63. Minčev), Kuchta (74. Daněk), Haraslín (80. Jankto). Trenér: Priske.