Fotbaloví Valcíři vstoupí do příštího ročníku MSFL bez Daniela Bialka. Třiadvacetiletý obránce totiž uspěl během půlročního hostování v druholigovém Prostějově, kam po sezoně přestoupil. „Jsem spokojený, to je bez debat,“ řekl Bialek, jenž si kromě Frýdku-Místku zahrál taky v Havířově nebo Hlučíně.

Daniel Bialek (vpravo) zůstává ve druhé lize. | Foto: MFK FM

Bialek odešel na hostování do Prostějova v zimě, sám však nevěděl, co má od druholigového angažmá čekat. Dokázal se ale prosadit, ve Fortuna národní lize si připsal 13 startů a klubu ukázal, že na něm mohou stavět. „Byly to nové zkušenosti, taky jsem potkal skvělou partu, do které jsem se rychle začlenil,“ chválí si prostějovské klima. „Nečekal jsem, že toho tolik odehraju. Vypadalo to, že budu čekat na šanci, nakonec jsem ale příležitost dostal,“ dodal.