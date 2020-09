„Jsem tady spokojený. Brémy beru už jako svůj druhý domov,“ říká v rozhovoru pro Deník bývalý gólman Hlučína, Baníku Ostrava či Slavie Praha.

Vraťme se k nedávným dnům, kdy jste i s dalšími spoluhráči musel po zápase na Slovensku opustit sraz národního týmu. Jak jste na nastalou situaci nahlížel?

Samozřejmě pro nikoho z nás to nebylo jednoduché, hlavně co se týká pátku, protože ještě pár hodin před zápasem jsme nevěděli, zda nastoupíme. Ale musím říct, že kluci to na hřišti zvládli skvěle a byli jsme za to všichni rádi. Jistě, pak mrzí, že následně nebylo možné nastoupit do druhého zápasu. Na druhou stranu, klobouk dolů před kluky, jakk tomu zápasu přistoupili a jak jej zvládli. Jen škoda, že se nakonec nepodařilo urvat aspoň ten bod.

Vy byste si uměl představit, že byste takhle narychlo přijel na zápas národního týmu a nastoupil?

Nebylo by to samozřejmě jednoduché, ale vzhledem k tomu, že všichni kluci byli z české ligy, tak si myslím, že byli nadšeni, že mohou přijet a reprezentovat svou zemi.

Vy jste byl ve výčtu hráčů, kteří by chtěli zůstat a hrát proti Skotům, je to tak?

Připraven jsem byl, stejně jako někteří další kluci, bohužel situace to nedovolila. Nezbývalo, než se s tím smířit.

Vydal jste se tedy zpátky do Německa. Musel jste jít do karantény, nebo jste se hned zařadil do přípravy Brém?

Řešilo se, v jakém kontaktu jsem byl se zasaženými osobami, a než jsem začal trénovat s týmem, musel jsem mít za sebou dva negativní testy. Teď už jsem ale v přípravě a nachystaný, což je důležité, protože Bundesliga sice začíná až tento týden, ale už teď o víkendu jsme hráli pohár (Brémy postoupily po výhře 2:0 v Jeně – pozn. red.).

Když se ohlédneme za minulou sezonou, bundesligovou příslušnost jste uhájili až v baráži proti Heidenheimu. Navzdory očekáváním šlo o dva velmi vyrovnané zápasy, viďte?

To je pravda. Kvalita měla být na naší straně, ale tlak a stres byl obrovský, možná nás to svazovalo. Přece jen tím, že Brémy jsou nyní nejdéle působící klub Bundesligy, mohli jsme ztratit daleko více než soupeř. Pro něj by to byla velká euforie, nejvyšší soutěž by hráli poprvé. Tlak se na nás určitě projevil. Naštěstí jsme Bundesligu uhájili.

Po skončení odvety se v médiích objevilo, že jste byl napaden domácím fanouškem. Můžete to uvést na pravou míru?

Nechtěl bych to příliš rozebírat, ale určitě jsem nedostal pěstí, jak se všude psalo. Nic takového se nestalo. Jediné, co tam bylo, že do mě žduchl. My ale byli rádi, že jsme to zvládli a chápu, že domácí fandové byli frustrovaní. Stalo se to, co se stalo, hlavní je, že nikdo nepřišel k újmě. V médiích to bylo nafouknuté, jako řada jiných věcí. (úsměv)

Příští týden začínáte doma s Herthou Berlín, která údajně měla o vás zájem. Můžete to potvrdit?

Jak velký zájem tam byl, nedokážu posoudit. Vím, že jsem byl mezi vytipovanými hráči Berlína, ale konkrétní nabídka nepřišla, takže jsem to neřešil. V této chvíli tak napevno počítám s tím, že v Brémách teď zůstanu. Kdybych počítal jen sezony v áčku, tak v Brémách působím nejdéle. Je to pro mě už skoro jako druhý domov.

Před pár dny se do Leverkusenu přesunul váš reprezentační spoluhráč Patrik Schick. Co na to říkáte? Probírali jste to na srazu národního týmu?

Ano, bavili jsme se spolu na toto téma. Myslím, že Leverkusen je pro něj super destinace, hodně ofenzivní tým, s velkými ambicemi, takže by mu to mohlo sedět a mohl by být spokojený.

Ještě dotaz na závěr. Jak budete v Bundeslize fungovat v nové sezoně? Půjde o podobný způsob jako na konci minulé, nebo se protikoronavirová opatření začnou uvolňovat?

Co mám aktuální zprávy, tak pojedeme v podobném módu, jako jsme jeli v květnu a červnu. Do konce roku by se mělo hrát bez diváků, což samozřejmě není pro nikoho příjemné, protože zejména v Německu jsou zvyklí na plné stadiony. Jinak před každým zápasem bude probíhat testování, aby případný pozitivní hráč nebo člověk z klubu nepřišel do kontaktu s ostatními.