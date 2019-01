Frýdek-Místek – Fanoušci třineckého a frýdecko-místeckého fotbalu se dočkali. Okresní derby je tady! Již v sobotu 10. listopadu se v 10.15 hodin odehraje třetiligové derby mezi domácím Třincem a hosty z Frýdku-Místku.

Fanoušci obou táborů jsou už netrpěliví, jak jsou ale na tom samotní fotbalisté? Popovídali jsme si s bratry Jiřím a Hynkem Prokešovými, kteří v sobotním duelu nastoupí proti sobě. Rozhovor se nesl naprosto v uvolněné atmosféře. Oba bratři se při odpovídání hodně nasmáli, přesto bylo z obou cítit mírné napětí.

Těch zápasů, které jste stáli každý na opačném pólu hřiště, bylo už několik. Byl ale nějaký takhle pikantní, jako je sobotní derby?

Hynek: To asi ne, takový zápas jsme s bráchou ještě nehráli.

Jiří: No, jednou, když Hynek hrával ještě v Hlučíně, tak to takové malé derby bylo. Teď to bude ale ještě zajímavější.

Hynku, vy máte na svém kontě tři žluté karty. Měl jste při posledním zápase v Prostějově v hlavě, že případná další žlutá karta by vás připravila o derby zápas?

Hynek: Přiznám se, že ještě před utkáním jsem to v hlavě měl, ale jakmile zápas začal, tak jsem to nějak vypustil. Naštěstí jsem to během zápasu vůbec řešit nemusel.

Jiří: Bodejť by to řešil, vždyť on se soubojům vyhýbá (štenkruje svého mladšího bratra levý obránce Frýdku-Místku).

Nepřepadá vás hrůza při pohledu na útočnou sílu soupeře?

Jiří: Ani ne. Oni sice dali hodně branek, to jo. Ale i my máme silnou obranu. Výborně brání celé mužstvo, což je vlastně i vidět na našem počtu obdržených branek. I Prostějov, který je podobně útočně laděný jako Třinec, nám dal pouze jeden gól. Musíme si je dobře pohlídat a dát jim zkrátka víc branek než oni.

Hynek: To budou mít ale těžké, když se k naší brance vůbec nedostanou (vrací protiúder mladší Hynek, který v dresu Třince dal na podzim již pět branek).

Co naopak říkáte tomu, že Frýdek patří s Hlučínem k nejlépe bránicím týmům soutěže?

Hynek: Tak ne že by nás to nezajímalo, sledujeme to. Sami jsme zvědavi, s čím k nám Frýdek vůbec přijede. Já počítám s tím, že budou spíš vycházet ze zabezpečené obrany a spoléhat se na brejky. Takhle u nás vlastně hraje spousta týmů.

V sobotu se s největší pravděpodobností potkáte přímo na hřišti. Moc si toho asi nedarujete, co?

Hynek: Já asi budu chodit spíš na Míšu Švrčka. Přeci jen se nechci s bráchou pokopat.

Jiří: Do soubojů půjdeme normálně, není důvod to nějak hrotit. Bráchovi ale stejně strach nedovolí, aby se vůbec objevil na mé straně (smích).

V Třinci si jsou určitě vědomi, že když derby zvládnou, jejich náskok se na Valcíře ještě navýší. V opačném případě se náskok Třineckých na své pronásledovatel úplně smaže…

Hynek: Je nám jasné, že pod námi je více týmů, které na naší ztrátu čekají. Ať už je to Frýdek, Břeclav, Prostějov, či Hlučín, který má navíc zápas k dobru. My však přeci jen máme lepší skóre, takže i tak bychom měli zůstat stále první. Ale porážku si vůbec nepřipouštím.

Jiří: My v Třinci prohrát nesmíme, jelikož ta ztráta by pak narostla už na šest bodů. Musíme a chceme zůstat nadále v kontaktu se špicí.

Jak vlastně očekáváte na derby návštěvu?

Hynek: Zatím, co jsme hráli zápasy doma, tak moc diváků nepřišlo. I když to mohlo být i díky počasí. Nejvíce lidí přišlo na pohár s Baníkem a na utkání s Orlovou. Na derby určitě přijde dost lidí, ale více jich asi bude z Frýdku.

Jiří: Přesně tak, takových devadesát procent jich bude od nás. Ledažeby dali lidem v železárnách volno, tak by mohli mít domácí převahu.

Hynku, nastoupíte proti svým bývalým spoluhráčům. Bude v kabině nějaká motivace?

Jiří: A budeš vůbec hrát?

Hynek: (smích) Motivace asi žádná nebude. Jen jsem se štenkroval s Petrem Soukupem.

O co šlo?

Hynek: Šlo jen o zaplacení večeře. Petr teď však kvůli nemoci nehrál, snad se dá do soboty do pořádku.

Derby bude hodně sledované, budou na stadionu i vaší rodiče?

Jiří: Samozřejmě, na zápas určitě dorazí celá naše početná rodina. Přeci jen, takové zápasy se nehrají každý den.

A komu budou fandit?

Jiří: Asi tomu týmu, který bude mít zrovna míč (smích). Já si myslím, že budou fandit hlavně dobrému fotbalu.

Hynek: Tak to budou fandit Třinci.

Oba pocházíte z Kozlovic. Sledujete výkony tamního A týmu, který se po návratu do I. B třídy pohybuje opět v patrech nejvyšších?

Hynek: Určitě jejich výsledky sleduji. Teď bohužel dvakrát prohráli, a to je škoda. Hlavně pravidelně sleduji jejich pozápasové tiskovky na jejich webových stránkách, ty nemají chybu.

Jakou otázku byste, Jiří, položil svému bratrovi?

Jiří: Tak chtěl bych se zeptat, zda-li se na nás připravují nějak speciálně. Jestli dělají něco jinak, než obvykle?

Hynek: Tak nás ještě před Frýdkem čekal pohárový zápas s Boleslaví, takže ta příprava z kraje týdne se derby ještě netýkala. No a trenér jistě něco vymyslí. Hlavně nám určitě poradí, jak překonat ten jejich beton (smích).

A vy, Hynku?

Hynek: Je vidět na vašem trenérovi, že by byl před derby nervózní? Nebudete u nás hrát na tři stopery?

Jiří: To se neboj. Bude nám sice kvůli kartám chybět Zdena Staněk, ale myslím si, že to bude zápas jako každý jiný.

K TÉMATU: UPOZORNĚNÍ POŘADATELŮ

Vstupné na derby utkání Třinec - Frýdek-Místek činí 35 kč pro dospělé. Studenti a důchodci zaplatí 15 Kč. Ženy, děti a majitelé průkazů ZTP a ZTP/P mají vstup zdarma.

Pro fanoušky Frýdku-Místku bude připraven sektor hostů. Vstup do sektoru je zajištěn od WERK Arény. Do areálu je zákaz vnášení nebezpečných předmětů včetně pyrotechniky.