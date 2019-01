Frýdek-Místek /FOTOGALERIE/ – Na druholigové fotbalisty MFK Frýdek-Místek čeká těžká série zápasů. Po domácím zápase s exligovými Českými Budějovicemi zajíždí Valcíři v příštím týdnu na hřiště Ústí nad Labem, poté do Stovek přijede Hradec Králové. „Všechno to jsou celky, které jsou v popředí tabulky a mají ambice postoupit do ligy," pokyvuje hlavou kouč Valcířů Milan Duhan.

Frýdečtí zvládli v minulém kole utkání na hřišti Sokolova, kde díky Mozolově trefě z penalty vyhráli 1:0. Hráčům s pruhem na prsou narostla křídla, což rázem bylo vidět i v domácím duelu s Jihočechy.

„Na Budějovice jsme se pečlivě připravovali, jelikož jsme věděli, že nás čeká hodně kvalitní soupeř, který se chce rychle vrátit zpátky do první ligy. Bohužel jsme inkasovali vcelku zbytečné dva góly z ojedinělých šancí. Těchto věcí se musíme zkrátka vyvarovat.

Já vím, že jsme ve druhé půli hráli výborně, ale tahle okýnka zkrátka zápas rozhodují," vrací se k sobotnímu zápasu domácí záložník Petr Zapalač.

Samotný zápas začali domácí aktivně. Už v 10. minutě zapadl míč přesně k tyči českobudějovické branky. Jenže radost domácích fanoušků byla předčasná. Gól dal kapitán Literák rukou, za což uviděl také žlutou kartu. O šest minut později našel nádherně Kmoníček nabíhajícího Taliána, který hlavou nastřelil tyč. S dorážkou Staška si pak gólman Křížek poradil.

Ve 21. minutě rázem udeřilo na druhé straně. Ránu Linharta stačil ještě Prepsl vyrazit, jenže dorážka Klesy již byla gólová – 0:1. O další vzruch se fotbalisté obou týmů postarali v závěru poločasu. To nejprve Prepsl chytil gólovou hlavičku Kaloda, na druhé straně nastřelil z trestného kopu Mozol pouze břevno hostující branky.

Po změně stran poslal domácí trenér Milan Duhan do hry druhého útočníka a Frýdečtí dosti ožili. „My jsme se na hru se dvěma útočníky připravovali. Čekali jsme, že domácí budou hrát na dva vytáhlé hroty, dlouhé míče, sklepávání na nabíhající záložníky. Takže jejich rozhodnutí hrát od začátku jen na jednoho hroťáka nám nahrálo.

Vzadu si to pak Lengyel s ostatními dobře pohlídali. Ve druhé půli pak přešli na dva útočníky a moc prostoru na mezihru nebylo. Hra se srovnala a domácí díky své agresivitě a důrazu získávali odražený míče a měli také spoustu standardek. Ať už to byly rohy nebo trestňáky, pokaždé to smrdělo gólem," podotkl hostující kouč Luboš Urban.

Rozjetou domácí mašinu přibrzdil v 50. minutě inkasovaný gól z penalty, ale pak to již byly pouze šance Valcířů. V 57. minutě skončila nádherná dělovka Zapalače na břevně, o tři minuty později se po Prokešově hlavičce zaskvěl zase brankář Křížek. Blízko gólu byla také střela střídajícího Soukupa, jenže domácím zkrátka není v jarní části sezony dopřáno vstřelit na vlastním hřišti gól. Prohra 0:2 s favoritem mrzí, jelikož Frýdečtí v tomto zápase nebyli horší.

„Byl to těžký zápas a my jsme rádi, že jej máme už za sebou a vezeme si domů tři body. Sami jste ale měli možnost vidět, že se výhra nerodila vůbec jednoduše. Z mého pohledu byla první půlka lepší. Dobře jsme do zápasu vstoupili, kdy Jirka Funda měl dvě dobré příležitosti. Pak u nás stálo štěstí, kdy soupeř nastřelil po centru ze strany hlavou tyč. Od té chvíle jsme byli jednoznačně lepší. Je škoda, že jsme krom jednoho gólu nepřidali ještě další.

Pro druhou půlku zápasu se dalo počítat, že domácí šoupnou do hry druhého vysokého útočníka. Hráli víc nátlakově. Byly to samé dlouhé balóny, spousta standardek. Zachránilo nás několikrát břevno a třikrát fantasticky vychytal brankář Křížek. Byli jsme pod tlakem, ale góly jsme naštěstí dávali my.

Výhry si hrozně moc cením, jelikož jsme věděli, že to tady bude hodně těžké. Domácí mají výborný manšaft, až se divím, že prozatím nasbírali jen tolik bodů a jsou v tabulce tam, kde jsou. Mají nepříjemný nátlakový mužstvo, které je dosti nebezpečné při standardních situacích," řekl k zápasu hostující trenér Luboš Urban.

MFK Frýdek-Místek – České Budějovice 0:2 (0:1)

Branky: 21. Klesa, 50. Machovec (pk). Rozhodčí: Ardeleánu – Hrabovský, Kotík. ŽK: Literák – Novák, Funda, Machovec. Diváci: 2830

Frýdek-Místek: Prepsl – Švrček, Cigánek, Literák, Palko – Žídek – Talián, Mozol (83. Soukup), Zapalač, Kmoníček (46. H. Prokeš) – Staško (86. Kovařík). Trenér: Milan Duhan

České Budějovice: Křížek – Novák, Deli, Lengyel, Machovec – Klesa, Benát (77. Herzán), Brunclík, Funda (73. Chmelo) – Kalod, Linhart (90. Hanzlík). Trenér: Luboš Urban

Lengyel: Kdyby domácí snížili, asi bychom tu nevyhráli

Na trávníku byl pětatřicetiletý zadák českobudějovického celku Roman Lengyel k nepřehlédnutí. Výborně si dirigoval své spoluhráče, a co už prošlo přes něj, zlikvidoval výborně chytající brankář Křížek, nebo míč trefil brankovou konstrukci. I když Jihočeši ve Stovkách vyhráli 2:0, nebyl účastník letní olympiády ze Sydney s hrou svého týmu spokojen.

„Frýdek přechodem na dva útočníky svou hru hodně zlepšil. Myslím si, že kdyby se domácím podařilo snížit na rozdíl gólu, tak bychom měli asi velké problémy tady vůbec vyhrát," hodnotí utkání Lengyel. „Měli jsme totiž hodně štěstí. Létalo to na nás různě ze strany, pomohlo nám dvakrát břevno a jednou tyč. Neříkám, že bychom druhý poločas podcenili, ale Frýdek začal hrát opravdu dobře."

Exligovému favoritovi hodně pomohla situace z 50. minuty zápasu, kdy Žídek fauloval v pokutovém území pronikajícího Brunclíka a rozhodčí Ardeleánu s nařízením penalty příliš dlouho neváhal. Hosté i se štěstím penaltu proměnili a navýšili své vedení na 2:0.

„Druhou půli jsme nehráli vůbec dobře. Měli jsme více podržet míč, a to se nám vůbec nedařilo. Bylo to ale i kvalitou Frýdku, který určitě do druhé ligy patří. Vím, že se jim na jaře bodově moc nedaří, ale jak jsem dnes měl možnost i vidět, je to tím, že nedávají góly. Zkrátka měli dnes smůlu. Ale musím se opakovat. Frýdek mě dnes opravdu svou hrou překvapil. Navíc je tu krásný stadion, výborní fanoušci. Držím jim palce," vysekl poklonu soupeři českobudějovický odchovanec.