Region –Brušperk a Staré Město se zachránili.

I. A třída – skupina A

Vratimov – Bruntál 2:2 (1:0)

Fotbalisté Biocelu, bojující o záchranu v soutěži, přivítali na svém hřišti soupeře, který byl v tabulce na druhém místě. Úvod utkání vyšel lépe domácím, kteří se po rychlém brejku ve 2. minutě prosadili zásluhou L. Skoupého, který dorazil odraženou střelu Třísky.

Hosté byli tímto vývojem zaskočeni a do zformované obrany domácích se nebyli schopni prosadit. Ti naopak vyráželi do nebezpečných brejků a hostující obránci měli hodně práce s velmi agilním Třískou na hrotu vratimovské útočné vozby. V 10. minutě se prosazoval v pokutovém území opět Tříska.

Byl faulován a z nařízené penalty měli domácí možnost zvýšit své vedení. K pokutovému kopu se postavil Pešek, ale nebyl úspěšný. Ve druhé půli bylo patrné, že hráči Bruntálu nepřijeli jen na výlet a byli velmi aktivní směrem dopředu. Několikrát to před brankou Vratimova hořelo, ale domácí si vždy dokázali poradit a uklidit míč do bezpečí. Na domácích hráčích bylo patrné, že v tomto zápase jde o hodně a na hřišti to dokazovali bojovností a obětavostí.

V 54. minutě váhal hostující obránce tak dlouho s rozehrávkou, až jej o míč obral skvěle napadající Pešek. Jeho centr před branku vyzval ke skórování výborně hrajícího Třísku, který se nemýlil a poslal tak domácí do dvoubrankového vedení. Hosté se poté vrhli do útoku, ale jejich šance končily buď vedle brány, nebo v rukavicích Květoně.

V 63. minutě se opět prosazoval v pokutovém území přes obránce Tříska. Přestože byl viditelně držen za dres a následně podťat obráncem, rozhodčí již další penaltu neodpískal. Další klíčový okamžik utkání přišel v 72. minutě, kdy se po zbytečném faulu na polovině hřiště nechal vyloučit Adámek a domácí tak dohrávali utkání v deseti.

Hosté vycítili šanci a hned za tři minuty po rychle rozehrané standardní situaci snížili na 2:1. Hráči Bruntálu svůj tlak proti oslabeným domácím stupňovali a za dalších pět minut po střele z hranice šestnáctky již bylo srovnáno. Domácí mohli v závěru ještě utkání zvrátit ve svůj prospěch, ale Pešek z výhodné pozice netrefil branku a utkání tak dospělo k remízovému konci.

„Sehráli jsme nešťastné utkání v mnoha směrech. Za stavu 1:0 jsme neproměnili penaltu, pak nám byla další penalta odepřena, ačkoliv byl Tříska evidentně faulován. Zlom nastal po vyloučení a po dvou hrubkách, které soupeř dokázal využít. Až na toto nemůžu klukům nic vytknout, protože hráli na krev, rvali se o výsledek a všichni bojovali.

Vítězství by nás posunulo do klidnějších vod, ale i když máme pouze bod, musíme se teď soustředit na zbývající dvě kola a pokusit se bodovat,“ řekl po utkání trenér Pražák

Vratimov: Květoň - Sigmund, Dufek, Andrejko, Pešek - Adámek, Klejnot (90. Hrdý), Stolařík, L. Skoupý - Pohludka, Tříska (85. Toman). Trenér: Vladan Pražák.

I. A třída – skupina B

Bystřice – Brušperk 3:5 (1:3)

Za vytrvalého deště se hrál zajímavý útočný fotbal, ve kterém padlo osm branek a několik dalších šancí na obou stranách ještě zůstalo nevyužito. „Hrálo se systémem dopředu všichni, dozadu nikdo. Útoky se přelévaly z jedné strany na druhou, záložní řady bránily nedůsledně,“ řekl domácí stoper Michal Bauman.

V 17. minutě si hostující Manďák naběhl na rohový kop Vanča a hlavou otevřel skóre - 0:1. Hned z protiútoku se však domácímu Lachowiczovi podařilo vyrovnat střelou z hranice šestnáctky. Ve 32. minutě si Blahut z pozice krajního obránce zaběhl za domácí obranu, placírkou umístil míč přesně k tyči a hosté šli opět do vedení. Pět minut před přestávkou předvedli hosté pěknou kombinační akci po ose Polášek - Havránek – Šlesinger a posledně jmenovaný přidal do prázdné branky třetí úspěch.

Hned po přestávce byly k vidění zajímavé momenty před oběma brankami. Nejprve Cigánek akrobatickým zákrokem zabránil jistému gólu domácích, na druhé straně Poláškova dělovka orazítkovala tyč. V 57. minutě se bystřický Noga vyhnul ofsajdové pasti, obešel i Mičíka a snížil na 2:3. Hned o dvě minuty později se skóre měnilo znova, když centr Demla umístil za záda domácího brankáře Šlesinger. Ale útočné pojetí obou celků pokračovalo i nadále.

V 77. minutě se opět Noga uvolnil v šestnáctce a nedal Mičíkovi šanci. Konečnou podobu výsledku dal dvě minuty před koncem Blahut technickou střelou. Vzhledem k zaváhání Veřovic si tímto vítězstvím Brušperk zajistil záchranu v soutěži.

Bystřice: Kawulok – Drong (60. L. Pyszko), Bauman, Vávra, Škarka – Maier, Lachowicz, Štvrtňa, Zahradník (46. Kotas) – A. Kluz, Noga. Trenér: Petr Chwastek.

Brušperk: Mičík - Blahut, Makách, Manďák, Cigánek (70. Pindor) – Demel, Ječmenek, Vančo (80. Machálek), Havránek – Polášek, Šlesinger. Trenér: Leon Dostalík.

Smilovice – Veřovice 1:0 (0:0)

Jediným úspěšným střelcem byl Ganczarczyk, jenž se po změně stran opřel do míče z 18 metrů a zacílil k tyči. Smilovičtí počítali gólové příležitosti už v prvním poločase. Osamocený M. Kohut nastřelil jen brankáře, Cupek špatně vyřešil samostatné úprky a Hromada narazil na připraveného brankáře. Na správném místě stál také jeho protějšek Bašanda, který kryl dvě nebezpečné střely hostů. V závěru mohli navýšit skóre Cupek s Rajnochem, ale mířili nepřesně.

Smilovice: Bašanda - Pokluda - Bolf (46. Ganczarczyk), J. Topiarz, Divina - M. Kohut, Dytko, Hromada, Balvar - Rajnoch Cupek (89. Barteczek) Trenér: Pavel Smatana.

Staré Město - Vlčovice 3:0 (0:0)

Domácí fotbalisté šli do utkání s vědomím, že případné vítězství jim zaručí záchranu v soutěži. V první pětačtyřicetiminutovce se ještě svěřenci trenéra Barana neprosadili, vše přišlo až po změně stran. Jako první se krátce po návratu týmů na hřiště prosadil Růžička. Tentýž hráč přidal v 54. minutě druhou branku domácích. Zasloužené vítězství nad posledním celkem tabulky pečetil v 88. minutě střídající Pröschl.

Staré Město: Balko – Recman, Roman, Fara, Vojkovský – Prokeš (79. Krupa), Adámek, Talaš (46. Pröschl), Slíva (72. Smítal) – Růžička, Šafranko. Trenér: Libor Baran.

Raškovice - Šenov 1:1 (0:1)

Utkání pátého celku se třetím přinesl ofenzívně laděný fotbal. Úvodní dvacetiminutovka se odehrála zcela v režii nepříznivého počasí a rozhodčího Pasterčáka. Ten domácím odepřel ve 14. minutě první gól Kacíře, když odmával jeho postavení v ofsajdu. V 17. minutě se Kacíř trefil podruhé, ale i tentokráte úřadoval asistent rozhodčího. Ve 20. minutě musel být z důvodu prudkého lijáku zápas přerušen. „To přerušení nám nejspíš ublížilo. Po návratu na hřiště jsme již tak aktivní nebyli,“ řekl k šestnáctiminutové pauze domácí trenér Vladimír Šindler. Ve 37. minutě se hosté ujali šťastně vedení, když si Klimek vstřelil vlastní gól. Vzápětí mohl navýšit vedení Šenova kanonýr Z. Bednář, ale v dobré pozici pálil vedle. Ještě do konce první půle neuspěl dvakrát na domácí straně Kacíř, na druhé straně spálil tutovku R. Beránek.

Zaslouženého vyrovnání se domácí dočkali v 60. minutě, kdy hosté hrubě chybovali v rozehrávce a rychlý kontr zakončil Vochta. V závěrečných minutách stálo při domácích velké štěstí, když nejprve Klímek zamezil pádem jisté brance, vzápětí neuspěl ani Z. Bednář.

Raškovice: Kopecký – Špadt, J. Škola, Šteflíček, Klímek – Juřica, Novák (90. Musálek), R. Škapa, Saniter – Vochta (69. Feike), Kacíř). Trenér: Vladimír Šindler

