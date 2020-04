„Situace je stále taková, že nevidíme konec pandemie a bezpečnostních opatření. To je hlavní problém. Kdybychom věděli nějaký termín, kdy bude po všem, tak lze něco třeba dělat, ale takhle to nemá smysl. Ve výsledku by nebylo reálné sezonu dohrát, takže pokládám za rozumné, že všichni vědí, na čem jsou a mohou se v klidu připravit na nový ročník,“ řekl Deníku Janoško.

Vzápětí ale zrelativizuje slova „v klidu“. „Uvidíme, jak se nemoc bude vyvíjet, jestli se začne včas. To dnes nikdo neví,“ dodal.

Zatím se tak fotbalovému hnutí složitě plánuje budoucnost. „To souvisí s tím, o čem jsem mluvil. Pokud vláda uvolní omezení pro celou republiku v srpnu, a my to budeme vědět s dostatečným předstihem, tak se můžeme na to připravit. Třeba tím, že losovací aktiv nebude klasický, ale skrze elektronická média a moderní techniku. To by nebyl problém, je otázkou, zda nám bude umožněno začít v obvyklých termínech,“ upozornil Janoško.

Kromě toho musí svaz řešit i přesuny mezi soutěžemi. Zatím je jasné, že nabídku na účast v krajském přeboru dostane Petřvald na Moravě, který je nejlepším týmem z I.A tříd a má tak možnost nahradit během podzimu odstoupivší Šenov. Z I.B tříd měl být osloven Hnojník, následně i nejlepší tým z okresů.

„Tohle je jasné, ale takových klubů a posunů může být více, jelikož může někdo jiný přijít s tím, že soutěž nemohou hrát, protože jim skončil důležitý sponzor, nebo třeba hráči. Mechanismus je tady ale určený,“ objasnil Janoško.

Termín přihlášek do nové sezony je zatím v jednání. „Ještě jsme se o tom nebavili, byť podle soutěžního řádu je to do 31. května, ale nad tím si také sedneme a zkonzultujeme to napříč Moravou, abychom to měli jednotné. Co je ale jasné, příprava nové sezony bude náročnější, než obvykle. Bude to akce a reakce,“ zakončil Vladimír Janoško.