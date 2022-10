„Je to velká paráda, hned tak se totiž nestane, že vyřadíte úřadujícího mistra,“ rozdával po utkání úsměvy Dominik Smékal. „Šli jsme do toho s tím, že chceme postoupit, vypadalo to trošku snově, ale vidíte, povedlo se. Nyní by to chtělo dalšího věhlasného soupeře,“ dodal jedním dechem Dominik Smékal.

Hlučín dal mistrovi tři branky. K tomu podal výborný výkon. „Jde vidět, že jsme momentálně v euforii, daří se nám zápasy vyhrávat. Daří se nám na hřišti, věříme jeden druhému a dokážeme se na sebe spolehnout. I když oni dvakrát vyrovnali, tak my dokázali na to třikrát odpovědět,“ podotkl fotbalista, který prošel ostravským Baníkem, Senici, Opavou, Petřkovicemi, Karvinou a mládežnickou akademií Interu Milán.

Hlučín přežil první poločas. Na začátku druhého mohl jít favorit do vedení. Jenomže Jakub Lapeš chytil penaltu Tomáši Chorému. „Co penaltě předcházelo, mám na mysli zákrok na penaltu, k tomu se vůbec nebudu vyjadřovat. To ať si šáhne Chorý do svědomí. Jestli tohle potřebuje dělat i proti třetiligovým týmům, tak je to výsměch českého fotbalu,“ nebral si servítky Dominik Smékal. „Každopádně chycená penalta nás nakopla,“ konstatoval.

A oslavy po skvostném výsledku? „Teď žádné, chodíme do práce. V sobotu máme těžký zápas s Kroměříží. Tu chceme porazit a do zimy poskočit na první místo,“ nastínil Dominik Smékal, který za vstřelený hattrick pohostí spoluhráče dobrým jídlem.

Dominik Smékal patřil k velkým talentům. V osmnácti letech přestoupil do ostravského Baníku. Prošel mládežnickou akademií milánského Interu. Nyní chodí do práce a kope za třetiligový Hlučín. Na otázku, zda si hattrickem do sítě Plzně otevřel dveře do profi fotbalu, odpověděl: „Bylo by to super, ale stojím nohama na zemi. Ale lhal bych, kdybych řekl, že ne. V Hlučíně mě začal fotbal znovu bavit,“ zakončil povídání třígólový snajpr.

VIZITKA

Dominik Smékal

Narozen: 22. 1. 1998

Pozice: útočník

Klub: FC Hlučín

Působiště: Hranice, Baník Ostrava, Inter Milán, Senica, Petřkovice, SFC Opava, Karviná, Hlučín.

Zajímavost: V roce 2015 byl britským deníkem Guardian vybrán mezi 50 největších talentů světového fotbalu ročníku 1998