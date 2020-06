Dobratice skončily v ukončené sezoně I. A třídy čtvrté, přičemž druhá Orlová měla jen o tři body více. „Na postup by to asi nebylo, protože první Petřvald na Moravě měl devítibodový náskok. Ale někdy postoupí i druhý tým, takže kdo ví, jak by to dopadlo,“ řekl trenér Dobratic Marián Korabík.

Případný postup do krajského přeboru přitom nemusel být vůbec utopií. „Kdybychom tu možnost měli, tak bychom o tom přemýšleli. Pokud by zůstal stejný kádr, tak bychom do toho asi šli,“ uvedl Korabík.

Není to tak dávno, co fotbalisté Dobratic postup do vyšší soutěže odmítli, tentokrát už by se ale rozhodli jinak. „Máme totiž kvalitní a široký tým, takže bychom to zkusili. Za rok se o postup pokusíme znovu,“ vzkazuje všem příznivcům místního klubu kouč Korabík.

V přípravě fotbalisté Dobratic porazili v derby Dobrou, tým Třince do 19 let a ovládli i turnaj ve Vojkovicích. Vrcholem měl být sobotní zápas proti Dolnímu Benešovu, ten byl ale kvůli špatnému počasí zrušený. „Je to škoda, to mohlo být měřítko,“ řekl Korabík, jenž se svým týmem začne přípravu na nový ročník v polovině července. K dispozici by přitom měl mít totožný kádr, jako byl ten, se kterým letos hrál v nejvyšších patrech tabulky.