Bystřice pod Hostýnem – Jedinou branku utkání vstřelil ve druhém poločase hostující Broulík a prodloužil tak vítěznou sérii svého týmu na pět utkání v řadě.

Bystřice p. H. – Lískovec. | Foto: Deník/Libor Kopčil

Bystřice p. H. – Lískovec 0:1 (0:0)

V úvodní čtvrthodině si divizní fotbalisté Bystřice vytvořili dvě slibné příležitosti. Už v 7. minutě skončila Zapletalova střela v náruči gólmana Maléře. Potom Jančík prošel přes dva hráče hostů, narazil si míč s Kušíkem, ale těsně minul branku. Také hosté zahrozili, ale v koncovce byli rovněž nepřesní. „Nedali jsme ani jednu ze tří gólových příležitostí. Jinak by to hostům jistě zkomplikovalo situaci,“ podotkl domácí trenér Marek Sedlák.

Úvod druhé půle patřil hostům. Nejdříve ani nadvakrát nepřekonali dobře postaveného Svobodu, ale v 59. minutě domácí obrana neodvrátila míč do bezpečí a kanonýr Broulík se trefil přesně k tyči. Ve zbytku utkání se hrálo na polovině hostů, ale domácím chyběl větší pohyb a především moment překvapení. „Hosté proměnili jedinou šanci, kterou měli, a to rozhodlo. Rozhodně nás nepřehráli. Nám chyběla větší kvalita na krajích hřiště. Je to škoda, protože za první poločas jsme si zasloužili minimálně bod,“ litoval Marek Sedlák.

Lískovec: J. Maléř – Kubáň, P. Maléř, Nováček, Staník (60. J. Myšinský) – Čerňák, Šrámek, Chlebek, Holý (70. Papřok) – Broulík, L. Myšinský (80. Vodička). Trenér: Martin Šrámek.

(zd)