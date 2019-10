„Měl jsem dlouhé zranění s kolenem, vleklo se to. Dával jsem se tři měsíce do pořádku a začal jsem trénovat až těsně před sezonou,“ řekl šestadvacetiletý útočník, který před příchodem do Dětmarovic působil v druholigovém slovenském Bardejově. Staško debutoval v nejvyšší lize ještě mladý, tehdy mu dal šanci kouč Baníku Martin Pulpit.

„Bylo to super, měl jsem devatenáct let. Nastupovali tam mladí a já jsem odehrál celý půl rok, ale neprosadil jsem se. Mrzí mě to, ovšem takový je fotbal. Kdoví, možná jsem tomu mohl dát víc,“ vzpomíná na prvoligovou zkušenost, po které hrál třeba i za Frýdek-Místek.

Do Dětmarovic ho přivedli kamarádi. „Ptali se, jestli nemám zájem rozehrát se po zranění. Tak jsem to zkusil,“ říká autor letošních pěti branek. „Moc spokojený nejsem, pět gólů není nic moc. Za polovinu sezony bych jich chtěl aspoň deset,“ dodal.

Dětmarovice mají zajímavě poskládaný kádr, kromě Staška v něm působí třeba i Tomáš Mičola. Letos se jim ale výsledkově nedaří a pohybují se ve spodních patrech tabulky.

„Hrajeme docela dobře, ale nesbíráme body. Věřím však, že se to zlepší,“ komentuje Staško dosavadní průběh sezony. Co bude dál, to útočník s 12 ligovými starty v tuto chvíli netuší. „Pokud mi bude držet koleno a budu hrát dobře, tak bych se mohl vrátit výš,“ říkal na startu sezony. O pár měsíců později ale přiznal, že stále neví, co s ním po podzimu bude. „Zdravotní problémy už mě ale neomezují, je to lepší a lepší,“ dodal.

Úroveň divize Staška příjemně překvapila. „Je tady plno dobrých fotbalistů,“ říká. S působením ve čtvrté nejvyšší soutěži ale souvisí i jiné starosti, které dříve řešit nemusel. „Hledám si práci. A jestli se někam posunu? To netuším, uvidíme, co se mnou bude,“ uzavřel forvard Dětmarovic.