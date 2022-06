Lukáš Brzuchanski už za Hnojník hattrick dal, to už je ale několik let zpátky. Zápas proti Nýdku mu sedl na jedničku – nejprve se dvakrát trefil v závěru první půle, čímž domácí dostal do kolen, a třetí gól pak přidal necelých deset minut před koncem.