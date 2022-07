Letadlo se skotskými mistry dosedlo na zem po 17. hodině. Výprava čítající zhruba šedesát lidí v tichosti, mimo zájem veřejnosti, nastoupila na ranveji do tří připravených autobusů, které ji dopravily na hotel.

Program Celticu

Jaký je následný program Celticu? Ještě po příletu budou mít hráči večeři a poradu, ve středu ráno na Bazalech rozcvičení s předzápasovým tréninkem. Poté oběd, další porada a kolem 16. hodiny se přesunou na Městský stadion ve Vítkovicích.

Po utkání a tiskové konferenci naberou kolem půl deváté večer směr letiště.

Tým Pavla Vrby má po sobotním havířovském zklamání proti Žilině (1:3) – výsledkovým i herním – co napravovat. Kouč Baníku přiznal, že Celtic nestudoval, nicméně proti poslednímu duelu čeká tentokrát jinou podívanou.

Vše pro fanoušky

„Pro nás to je hlavně zápas, který budeme hrát v domácím prostředí, přijde hodně lidí, takže to pro nás bude o tom, abychom fanoušky Baníku potěšili. Pokud bychom uhráli solidní výsledek, bylo by to pro nás dobře,“ věděl Vrba. „Celtic je pro nás, co se týká přípravy v domácích podmínkách, vrcholem,“ přiznal Vrba.

Zkušenost s Celticem má záložník Daniel Tetour, který proti slavné značce nastoupil v létě 2015 v přípravném duelu v dresu Dukly Praha. A radoval se z vítězství 5:3. „Tehdy nás pozvali k výročnímu zápasu. Moc se těším. Bylo to moc hezké, vyhráli jsme, tak doufám, že to zažiji znovu,“ doufal už dříve Tetour.

Zda se mu přání splní, bude jasno ve středu před osmou večer.