Současný kouč Valcířů Michal Hubník působil nejdelší část své hráčské kariéry právě v Olomouci, takže pro něj byl zápas hodně specifický. „Deset let jsem tady hrál, bydlím tady a navíc jsem se vrátil na hlavní stadion, kde jsem prožil spoustu krásných let,“ řekl Hubník. „Byl jsem i malinko nervózní,“ dodal.

B tým Olomouce do zápasu poslal i tři hráče ligového áčka a do utkání tak zasáhli Kerbr, Šíp a Reichel. Byli to ale Valcíři, kdo diktoval tempo hry. „Pokud chceme hrát nahoře, tak si musíme poradit s každým,“ řekl Hubník.

Po dvaceti minutách hry se prosadil Hykel, který poslal hosty do vedení. Fotbalisté Frýdku-Místku měli i řadu dalších šancí, ty ale neproměnili. „Mohli jsme vést klidně 4:0,“ komentoval průběh první půle Hubník.

Hosté měli převahu i ve druhém poločase, znovu ale zahodili několik nadějných příležitostí. V 66. minutě se však prosadil Žondra a bylo rozhodnuto. „Do druhé půle jsem hráče nabádal, aby hráli stejně organizovaně a šetřili síly, což splnili na sto procent,“ pochválil Hubník svůj tým. „Jsem rád, jak jsme to v tom horku zvládli. Tým to odehrál maximálně zkušeně, bez nějakých větších chyb,“ dodal.

Olomouc B byla před začátkem sezony pasována do role jednoho z favoritů MSFL. Valcíři, kteří si rovněž brousí zuby na postup, si tak připsali velmi cenný skalp. „Možná to něco ukázalo, hráli jsme kompaktně, ale ještě je brzy,“ uzavřel utkání se Sigmou Hubník.

SK Sigma Olomouc B - MFK Frýdek-Místek 0:2 (0:1)

Branky: 22. Hykel, 66. Žondra. Rozhodčí: Kostelník - Tomanec, Pochylý. ŽK: Šíp - Žondra, Varadi, Dziuba. Diváci: 156.

Frýdek-Místek: Bárta - Kebísek (46. Dudek), Literák, Straňák, Russmann - Skwarczek (88. Niesner), Dziuba - Varadi (91. Merta), Bzirský (61. Teplý), Hykel - Žondra (82. Hladík). Trenér: Hubník.