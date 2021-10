Téměř šest stovek fanoušků se přišlo ve středu podívat na zápas základní fáze kvalifikace o postup na mistrovství Evropy mezi Českou reprezentací a Kazachstánem. Svěřenci trenéra David Holoubka splnili roli favorita a vyhráli 3:0. V základní sestavě domácích nechyběl opavský odchovanec Dalibor Večerka.

Česko U19 – Kazachstán U19 3:0 | Foto: Deník/Petr Widenka

„S výsledkem jsem spokojený. Je to dobrý vstup do turnaje, ale hra z naší strany nebyla optimální. Byla tam cítit velká nervozita. V našem projevu mi chyběla nějaké emoce, to jsem hráčům vyčítal o přestávce,“ poznamenal reprezentační kouč devatenáctky David Holoubek. „Ve druhém poločase to hráči zlepšili, i vlivem střídání a bouřky v kabině. Jsem moc rád, že na zápas přišli fanoušci a povzbuzovali nás. Ve druhém utkání se Severním Irskem ale musíme podat mnohem lepší výkon,“ podotkl.