Divizní fotbalisté 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí dlouho hledali cestičku k pokoření soupeřovy obrany. Poslední tým tabulky poctivě bránil a během prvního poločasu toho domácím moc nepovolil.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

„V první půli jsme se sice snažili, ale hra proti větru a zatažené obraně nám moc nešla. Hosté hráli hodně zataženě a čekali jen na brejky. My měli snad jednu šanci, kdy Velička hlavičkoval nad. To bylo z naší strany vše,“ komentoval průběh prvního dějství domácí trenér Martin Šrámek. „Šli jsme do zápasu se zabezpečenou obranou a hrou na rychlé protiútoky. V prvním poločase se nám hodně dařila obranná fáze, soupeře jsme k ničemu nepouštěli, měli jsme i brejky, ale nebyli je schopni dotáhnout do koncovky,“ popsal průběh první pětačtyřicetiminutovky hostující kouč Vojtěch Bušina.