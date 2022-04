„I když jsme prohrávali, tak jsme byli od první minuty lepší. V první půli jsme hráli proti větru, ale ve druhém poločase už jsme soupeře jasně přehrávali. Poté, co jsme vyrovnali z penalty, byl zápas jasně v naší režii,” řekl pro Deník útočník Řepiští Radim Jurča.

Devětadvacetiletý forvard dal v utkání dvě branky. „Za dva góly jsem rád, ale měl jsem ještě jednu šanci, kterou jsem měl proměnit. Dvě branky však beru,” usmál se útočník, který dal v letošních 16 zápasech už sedmnáct gólů. „Chtěl bych mít průměr gólu na zápas, což si zatím držím. I když jich teda mohlo být ještě víc,” dodal.

Řepiště suverénně vládnou tabulce a útočí na postup do vyšší soutěže. „Máme to ve svých rukou. Máme zkušený kádr i dobrého trenéra, pokud konec nějak nepokazíme, tak bychom si to měli pohlídat. Ještě však nemáme vyhráno,” uvědomuje si Jurča, který po posledním šlágru pochválil i hráče Vratimova: „Vážím si toho, že hráli fotbal. Nebylo to jako proti většině ostatních týmů, které zalezou a od první minuty brání.”

Útočník Řepiští má za sebou zajímavý fotbalový životopis. Působil třeba v Jablonci či Vítkovicích, ale i v Rakousku nebo ve Švýcarsku. „Byla to dobrá zkušenost, ale ven už bych nechtěl. Procestoval jsem toho hodně a teď jsem rád, že jsem s přítelkyní v Ostravě a hraji za Řepiště. Kluky tady znám, sedli jsme si,” pochvaluje si místní prostředí Jurča, který věří, že si v příští sezoně zahraje ve vyšší soutěži. „Doufám, že tam budou fotbalovější týmy. Je to amatérská soutěž, kde si člověk chce udělat chuť na pivo, ne bránit,” uzavřel Jurča.