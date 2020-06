Chlebičovská Viktoria, klub, který má pevné místo na fotbalové mapě. Oddíl, který byl založen už v roce 1932 patří ke stálicím I.A třídy, vychoval dva hráče pro první ligu, a to Lumíra Sedláčka s Vilémem Axmannem. Prvně jmenovaný to dokonce dotáhl až do pražské Slavie. Viktoria patří k dobře fungujícím klubům, a to díky výborné spolupráci s obcí a dlouholeté finanční podpoře místního rodáka Jaroslava Cimingy.

Zdroj: Archiv„Jdeme po správné cestě. Hrajeme I. A třídu, což je na tak malou obec slušná soutěž,“ řekl na úvod předseda klubu Kamil Stanjura. Klub má svou základnu ve sportovním areálu, kde najdete úplně všechno. Úplnou novinkou je krytá tribuna a na pozemku přes cestu workoutové hřiště.

„Za mě máme nadstandardní zázemí. Vedle hlavního hřiště i umělku, k tomu workoutové hřiště, kde můžeme dělat část přípravy, a dole v obci krytou halu. Těžíme z dobré spolupráce s obcí. Ta je celkově sportu nakloněna. Za to jsme moc rádi,“ přiznává klubový boss, na mysli má i zájem starostky Zuzany Kašné. A brzy bude místní areál ještě vylepšen. Rekonstrukcí projdou kabiny jak uvnitř, tak zvenku.

„Plánujeme i novou fasádu na budově,“ dodává Kamil Stanjura.

Chlebičov je tréninkovou desítinací pro ligové kluby

Jelikož se obec nachází kousek od Opavy, využívá jeho plochy k přípravě i Slezský FC Opava, účastník FORTUNA:LIGY. „Jsem rád za spolupráci s Opavou. Ligový tým u nás vedle tréninku hraje i přípravné zápasy. Na oplátku dostáváme hráče na hostování,“ pochvaluje si předseda chlebičovské Viktorie. Její malí fotbalisté v některých případech dokonce dělají ligovému áčku doprovod před začátkem ligových duelů. A není to jen Slezský FC, kdo v Chlebičově ladil formu.

„Předzápasový trénink měla u nás pražská Dukla, a dokonce i pražská Slavia. Ta když k nám přijela, tak děti dostaly ve školo volno, aby mohly na trénink vyrazit. Slávisti nám dali dres a reklamní předměty do naší klubové restaurace. Bylo to pro nás příjemné oživení,“ usmívá se Kamil Stanjura.

Slavní odchovanci, ale i nedostatek mládežníků

Chlebičov se může pyšnit faktem, že vychoval dva fotbalisty pro ligu, a to záložníka Lumíra Sedláčka a brankáře Viléma Axmanna. „Oba si u nás vyhlédla Opava. Je vidět, že jsou patrioti, vrátili se. Vilda u nás stále do fotbalu dělá, Lumír v Chlebičově dohrával kariéru. Třeba se někdo ze současných žáčků vyšvihne nahoru,“ přeje si předseda oddílu. Nicméně i Chlebičov má své fotbalové trápení.

„Stejně jako okolní kluby bojujeme s nedostatkem dětí. Mělo to za následek, že jsme museli zrušit dorostenecký výběr. Tím nám chybí zásobárna pro mužský tým,“ přiznal Stanjura. „Šance by možná byla, kdyby existovala soutěž s menším počtem hráčů. Tak máme kluky rozseté po okolních vesnicích,“ řekl ještě předseda.

Mužský tým s novým koučem a velká derby

Výstavní skříní Chlebičova je áčko hrající v I. A třídě. To má nyní nového kouče, když Jiřího Swiecha nahradil na lavičce Erich Říčný. „Rozhodli jsem se pro změnu trenéra. Erich sice bydli v Opavě, ale pochází z Chlebičova, to vnímáme jako případnou hodnotu. Tým pod jeho vedením šlape dobře, což ukazuje i v Prajzském poháru, kde prohrál zatím jen s Kravařemi, a to ještě po penaltovém rozstřelu“ je zatím Kamil Stanjura spokojen s trenérskou změnou. I. A třída je pro Chlebičov ideální soutěží.

VIZITKA: Viktoria Chlebičov

Rok založení: 1932

Klubové barvy: červeno-černá

www.skviktoriechlebicov.cz



Největší úspěchy:

postup do I.A třídy



Hvězdy týmu: Lukáš Kužel, Adam Korbel, Vojtěch Konečný



Umístění po podzimu: 5. místo



Stadion: fotbalové hřiště, Hlavní 258, 747 31 Chlebičov

„Co se týká atraktivnosti a dosahu v vzdáleností k soupeřům, je to naprostý ideál. Každé utkání je pomalu derby. S tím souvisí i divácké návštěvy,“ podotkl šéf chlebičovských fotbalistů. Na ta pravá velká derby dorazí v průměru až tři stovky fanoušků. Ve stávajícím kádru je momentálně pět místních kluků. „Ono to ani více nejde, když se podíváte, jak malou jsme obcí,“ doplnil Stanjura. V minulosti dres Chlebičova oblékali i bývalí ligisté jako Kolínek, Metelka, Černín a samozřejmě i Sedláček.

„Za to, že můžeme hrát I. A třídě, musím poděkovat panu Cimingovi, který nás dlouhá léta finančně podporuje. Bez něj by se nám dýchalo hodně špatně,“ přiznal Stanjura.

Fotbalisté se starají i o život v obci

Chlebičovští fotbalisté se zapojují do celkového života v obci. „Vedle mistrovských zápasů pořádáme i turnaje pro děti, v zimě jsou to halové. Pevné místo v kalendáři má Memoriál Alfréda Bitomského, který se na hraje na počest našeho brankáře, který tragicky zahynul při zápase v Dolním Benešově.

Letos máme už jeho padesátý ročník,“ prozradil Kamil Stanjura a doplnil: „Jako fotbalový klub se snažíme podporovat i kulturní život v obci.“ Například při oslavách klubových osmdesátin si přišel kopnout i známý herec Ivan Trojan.

Anketa

DĚTI/Nejoblibenější hráč, nejoblíbenější klub:

Tobias Faul: Barcelona, Messi

Daniel Holeš: Barcelona, Messi

Kristian König: Juventus, Ronaldo

Filip Novák: Juventus, Ronaldo

Patrik Tihelka: SFC Opava, Ronaldo

Ondřej Holeš: SFC Opava, Ronaldo

Tomáš Lasák: Juventus, Ronaldo

Jakub Stanjura: SFC Opava, Messi

Natálie Přibylová: Baník Ostrava, Ronaldo

Mikuláš Konečný: SFC Opava, Ronaldo

Vojtěch Axmann, SFC Opava, Tomáš Kučera

Tadeáš Václavík, Real Madrid, Ronaldo

Eliáš Václavík, SFC Opava, Messi

MUŽI/Nejsilnější fotbalový zážitek

Vojtěch Konečný, střední záložník:

Jelikož nejsem žádný vyložený střelec, tak mým velkým zážitkem je každý vstřelený gól. Moc dobře si na ně pamatuju.

Tomáš Boháč, útočník:

Každý vyhraný zápas

Martin Dzierža, krajní obránce, pravý záložník:

Vidět naživo loučení Iniesty na Nou Campu

Lukáš Kužel, střední záložník:

Jako hráč jsem byl širším členem áčka Slezského FC Opava. Z pohledu diváka návštěva zápasu Ligy mistrů mez PSG a Realem Madrid.

René Kolig, obránce:

EL Clásico na Nou Campu v roce 2012

Adam Korbel, útočník:

Když jsem ještě hrával za opavské béčko, přišel okamžik, kdy s námi nastoupil Nemanjna Kuzmanovič a já byl s ním v útoku.

Martin Stošek, obránce:

V dobách, kdy jsem ještě hrával v útoku, se mi podařilo být nejlepším střelcem celé sezony. Tento skvělý počin se mi asi už nikdy nepodaří.

Lukáš Boga, záložník:

Můj poslední gól

David Matyášek, obránce:

Návštěva San Sira

Maxmilián Starý, obránce:

Výhra s Oldřišovem

Filip Linda, záložník:

Přátelák s Opavou

Filip Woch, útočník:

První gól za áčko

Michal Dušna, stoper:

Návštěva Allianz Arény

David Loša, záložník:

Zápasy Baníku Ostrava se Spartou jsou vždy zajímavé. Mě hodně oslovil ten, ve kterém Baník vyhrál 3:2 a vítězný gól dal v poslední minutě.

Jiří Bena, záložník:

Derby Baník – Opava

Václav Sikora, brankář:

Přátelák s Opavou

Matěj Číp, obránce:

Třetí dorostenecká liga za Slavii Opava

Lukáš Gabaj, asistent trenéra:

Je to z mých žákovských let. V poločase jsme byli na hřišti Kaučuku Opava a měli ukázkový trénink. Tehdy bylo na tribunách patnáct tisíc diváků.

Adam Korbel: Na vyšší soutěž myslím, ale z Chlebičova nemám důvod odcházet

Rodák z Litultovic Adam Korbel patří mezi chlebičovské fotbalisty, kteří prošli Slezským FC Opava. Zahrál si i za divizní rezervu. Za chlebičovskou Viktorii hraje i proto, že z vesnice pochází jeho přítelkyně. Naše I.A třída má velkou kvalitu s řadou atraktivních zápasů. Vlastně každé utkání je derby,“ říká Korbel.

Adame, jak se člověk dostane z Litultovic do Chlebičova?

Je to jednoduché. Z Litultovic jsem se vypracoval až do Slezského FC, což byl můj fotbalový vrchol. V Chlebičově jsem si našel přítelkyni a mohu říci, že jsem zvolil dobrý klub s výborným zázemím a super partou v kabině. Chlebičov je pro mě ideálem.

Za opavské béčko jste hrával divizi, nyní je z toho jen I. A třída…

Tak bych to nebral. Naše I.A třída má velkou kvalitu s řadou atraktivních zápasů. Vlastně každé utkání je derby. Bavili jsme se s kluky, že třeba takový krajský přebor není, co se týká atraktivity, na tom až tak dobře. A ještě k té Opavě. Trénovali jsme každý den, docela mi to komplikovalo mou situaci, jelikož studuji vysokou školu. Nyní se dá všechno ideálně spojit. Člověk má z fotbalu radost.

Po vyšší soutěži ještě nekoukáte?

Nebráním se jí, ale momentálně nemám důvod z Chlebičova odcházet. Těším se na novou sezonu.

Vilém Axmann: Chlebičovský fotbal je moje srdcovka

V barvách Opavy chytal ligu. chlebičovský rodák Vilém Axmann, který patří mezi nejznámější postavy obce. Na vlastní kůži zažil slavnou éru opavského Kaučuku. Nicméně jeho život je spojen s místní Viktorií.

„Jsem chlebičovský rodák, fotbal mám rád, pro místní klub dýchám, je to moje srdcovka“ svěřil se Vilém Axmann, který momentálně vykonává vedoucího oddílu a je svým způsobem sportovním manažerem áčka. „Hrajeme I.A třídu, pro nás nejlepší možná soutěž. Myslím si, že máme postavený dobrý tým, nová sezona by nemusela vypadat špatně,“ míní bývalý ligový gólman.

V minulosti dokonce Viktorii vedl z pozice hlavního kouče. „Teď si chci od trénování na chvíli odpočinout. Ale určitě se k němu vrátím. Nemám problém vést ani klub z okolní vesnice“ dodal.

A jaké je trénovat místní Viktorii? „Každý trenér si na sebe vytváří tlak, ale když vedete místní, je intenzivnější. Přece jenom zodpovědnost je jiná.“