Hosté se už po dvou minutých hry dostali do vedení, které drželi do 22. minuty. Pak se prosadil Hruška a do přestávky domácí přidali ještě další tři branky. „Soupeř dal gól hned ze své první akce. Ale bylo dobře, že nás to nepoložilo. Po našem prvním gólu se to rozjelo, soupeř už od té doby nic neměl,” uvedl třiadvacetiletý Chlopek.

Vratimovský B tým dal už v jednom z podzimních duelů jedenáct branek, ovšem devítka, ta se taky počítá. „Hrálo se na umělce, terén byl dobrý, mohli jsme kombinovat. Chceme vyhrát každý zápas, a když se to povede, tak bychom se rádi dotáhli na vedoucí Řepiště. Ideální by bylo, kdyby se nám povedlo postoupit,” říká Chlopek, který se svým výkonem mohl být spokojený. „Dva góly jsou super, ale ještě to není ono, klidě jich mohlo být víc. Hlavní však je, že jsme vyhráli,” dodal.

Chlopek je ve Vratimově od léta, kdy dorazil z divizního Havířova. „V Havířově jsem byl spokojený, ale už jsem tam byl déle a potřeboval jsem nějakou změnu. Nejdůležitější pro mě však bylo, že A tým Vratimova hraje MSFL, chtěl jsem si to vyzkoušet,” přiznal.

Do Vratimova sice přicházel jako posila béčka, šanci už však dostal i v A týmu. „Jsem za to hrozně rád. Pokud mi budou minuty v áčku ještě přibývat, tak to bude super. Každopádně je super, že tady B tým máme. Pokud v áčku neodehraju dostatečný počet minut, tak jdu hrát za béčko, abych z toho nevypadl,” pochvaluje si Chlopek, který si chce svými výkony říct o co nejvíc prostoru v třetiligovém týmu trenéra Racka. „MSFL, to je velká motivace pro každého,” hlásí.