„Koncem minulého roku jsem byl osloven několika lidmi z fotbalového prostředí, jestli bych do toho nešel. Po kratší době na rozmyšlenou jsem na to kývl,“ řekl pro Deník padesátiletý Petráš.

Coby hráč kopal za Štramberk, Kopřivnici nebo Nový Jičín. Ve dvaceti letech ale po vážném úrazu kolene s velkým fotbalem skončil a hrával krajské soutěže ve futsalu a malé kopané. Od roku 1997 působí ve Fryčovicích, kde nejprve vedl začínající fotbalisty a posledních devět let je předsedou místního klubu. A teď by se mohl stát předsedou celého fotbalového okresu. „O nějakou širší podporu klubů jsem prozatím nežádal. Jak se říká, netlačím na pilu. Ale podporu si myslím, že bych mohl mít od lidí, co si přejí změnu a transparentnost ve fotbalovém prostředí. Určitá sympatie je i ze strany lidí z Fevoluce,“ uvedl Petráš.

Pokud by se Petráš stal předsedou, tak by se rád obklopil lidmi, kterým by mohl věřit, a s nimiž by mohl pracovat pro český fotbal. „Jednotlivec je základní článek organizace, ale sám toho moc nedokáže. Nějaké vize či nápady mám, ale zatím bych to moc nerozebíral,“ prohlásil.

Berbr je temnou eminencí našeho fotbalu

Tuzemský fotbal je třeba vyčistit od vlivu Romana Berbra. I proto jsou letošní volby tolik sledované. „Velká funkcionařina mne prozatím minula. Rád si dělám názor na lidi sám, ze svých vlastních zkušeností. Pan Berbr je každopádně temnou eminencí našeho fotbalu a já si myslím, že jeho éra již skončila. Jestli to tak bude, to záleží na lidech. A kteří to budou, to si rozhodnou valné hromady jednotlivých okresních, potažmo krajských svazů,“ uvědomuje si Petráš, jenž by v roli předsedy rád dělal taková rozhodnutí, aby se za své činy a chování nemusel stydět. „Stačí, když se budeme řídit starými pravdami: Když něco děláš, dělej to pořádně. A taky, že co nechceš, aby ti dělali druzí, nečiň ty jim,“ dodal.