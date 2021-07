Fotbalista Vladimír Coufal odehrál parádní EURO, na kterém patřil k hvězdám českého týmu. Po šampionátu se zapojil do fotbalového kempu mladých hráčů a hráček, jemuž byl patronem. Šlo o historicky první ročník, na kterém nejen předával své zkušenosti, ale také účastníky motivoval k jejich cestě za úspěchem.

Vladimír Coufal s organizátorem kempu Lukášem Urbancem. | Foto: FC Vratimov

Šestidenní kemp měl původně proběhnout ve Zlatých Horách, ty ale byly vytopeny, a tak bylo třeba najít náhradní řešení. Tím se nakonec stalo polské sportovní centrum Goslaw. „Jezdí tam ligové i zahraniční týmy, i nám se tam moc líbilo. Sice to bylo v cizině, ale pro většinu účastníků to bylo blíže, než Zlaté Hory. A co se týká kvality, bylo to o kus napřed,” uvedl organizátor kempu a majitel U plus U Lukáš Urbanec, jenž je řadu let generálním partnerem Olomoucké fotbalové školy.