Třinec - Jak nasvědčují dosavadní jarní výsledky, boj o místo v klidných vodách tabulky se druholigových fotbalistů Třince na jaře nejspíš týkat nebude. Prozatím to vypadá tak, že trápící se mužstvo trenéra Ericha Cviertni se bude rvát o holý život.

Trenér Erich Cviertna (vlevo) a jeho asistent Miloš Koloničný sledují své svěřence. | Foto: Roman Baselides

Není pro vás pouhý bod z domácího zápasu proti Opavě málo?

Uvědomovali jsme si, že ten dnešní zápas nesmíme prohrát. Po utkání v Karviné měli někteří hráči strach hrát, aby nechybovali a neopakoval se výsledek z toho zápasu. Z toho vyplývala křečovitost a těžkost.

Vraťme se tedy k jediné jarní prohře, kterou jste utrpěli v derby na hřišti Karviné. Mohli jste tam pomýšlet na body?

V Karviné jsme vybouchli po hrubých chybách některých hráčů. Soupeři jsme doslova a do písmene darovali vítězství. Kromě našich chyb si toho Karviná příliš nevypracovala. Naopak my jsme tam nějaké šance a náznaky měli. Věřím, že kdybychom tam vstřelili nějaký gól, ta hra, a možná i ten výsledek, by vypadaly úplně jinak. Karviná byla hodně nervózní, ale díky tomu, že jsme jí pomohli, to utkání zvládla.

Neustále míchání se sestavou je důsledkem toho, že jste prozatím ještě nenašel hráče se stabilní formou?

Já myslím, že to není ani tak o formě. Dá se říct, že hráči, co se trénovanosti týče, jsou skoro všichni na stejné úrovní. Ironií je to, že ať tam jde kdokoliv, je to prakticky skoro jedno a to samé. Ti, co přijdou na hřiště, nemají moc odehráno, chybí jim zkušenosti a mají obavy. A těm zkušeným momentálně schází odvaha to vzít na sebe. Někteří jsou v takové situaci poprvé. V minulosti byli zvyklí, že tuhle vůdčí roli vzal na sebe někdo jiný, nejsou na to připravení.

Teď jsou před vámi čtyři těžké zápasy. Co s tím jako trenér budete dělat?

Pro nás jsou všechny zápasy těžké. Musíme hrát jako kolektiv, vycházet z bojovnosti a maximálního nasazení a doufat, že cílevědomou a důslednou prací dojdeme k fotbalovosti. Nic jiného nám nezbývá. Je strašně jednoduché dělat fotbal, když se vám daří, vyhráváte a dáváte branky. To může dělat i uklízečka. Problém nastává tehdy, když se tomu mužstvu nevede a všichni kolem něho musejí pracovat tak, aby to otočili a dovedli ho k lepším výsledkům.

Herní projev Třince je mdlý a nevýrazný. Je to tím, že fotbalisté do hry nedávají všechno?

Myslím, že se tomu snaží dát co nejvíce. Chtějí to uhrát co nejlépe. Z toho vyplývají úplně triviální chyby, které by někdy neudělali ani žáci. Tou jejich snahou, tím chtěním nic nezkazit, se dopouštějí těch nejjednodušších chyb. Tím, že ten balón dlouho drží, nebo se snaží přihrávku dát tak přesně, aby spoluhráč nemusel běžet, to právě kazí.

Třinec má největší potíže v ofenzivní fázi, ve středu pole. Útočníci nedostávají optimální přihrávky, proto se neobjevují ve vyložených šancích…

Do obranné fáze musí byt zapojeno celé mužstvo včetně útočníků a do útočné zase všichni hráči včetně obránců. A pokud ta podpora ze stran není, nejsou tam centry, obcházení a přečíslení v křídelním prostoru, útočníci se pak těžko mohou prosadit. Podporu záložníků potřebují. Musím říct, že dnes mě v prvním poločase oba útočníci zklamali. Některé míče, které dostali, měli uhrát, vyřešit to kvalitněji a mužstvu dát daleko víc.

Těší vás aspoň dvě utkání bez obdržené branky?

Je to určité pozitivum. Jenže Třinec v těch úspěšnějších obdobích vycházel z toho, že žádný gól nedostal a vždycky jeden dal. A tohle se nám nedaří. Musíme počítat s tím, že v utkání si nevytvoříme deset šancí, ale že v tom křečovitém období si vypracujeme jednu a tu budeme muset proměnit. Ukázalo se to i dnes. Byla tam jediná šance Malíře, který to nedokázal včas zakončit a možná i hlavička Kuděly. Více gólových situací nebylo.

Nelze si nevšimnout, že vám schází fotbalista, který by vaší hře vtiskl určitý řad a trochu ji usměrnil. Jak to budete řešit?

Musíme to vyřešit z vlastních řad a musí se jednat o kolektivní dílo. Což znamená, že do hry se musejí zapojit všichni. Tady není taková osobnost, která by to vzala na sebe a řídila hru. Když získáme míč, musejí se zapojit všichni, včetně obránců. Musíme to zlomit větším nabízením se. Když se zvýší nabídka, věřím tomu, že pak se dostaví i výsledky.

Prozatím jste na jaře nasbírali pět bodů. Počítal jste s tím, že jich bude více?

Museli jsme počítat s tím, že jaro bude velice těžké, protože kluby kolem nás, například Slovácko a Karviná, vydatně posilovaly. Bylo vidět, že nikdo nechce nic ponechat náhodě. Kádr se udržel, někteří hráči odešli, jiní přišli. Mužstvo zůstalo výkonnostně na stejné úrovni jako na podzim. V přípravných utkáních jsme si mysleli, že herní projev bude daleko lepší. Někteří hráči se jevili velice dobře a zdálo se, že tu vůdčí roli v týmu splní. Jenže přípravné utkání je pořád příprava a až v mistrovských zápasech se ukáže, na co někteří hráči mají a s čím se u nich v budoucnu může počítat.

Takže vás čeká neúprosný boj?

Určitě. Nemůžeme říkat, že se umístíme do šestého nebo do osmého místa, protože nahoru se chtějí dostat všechny mančafty. Získávat body a zachránit se usilují všichni kolem nás. Kromě Fulneku tam není jediný celek, který by to vzdal. Jak všichni říkají, že pro to udělají všechno, my pro to také uděláme všechno. Naší jedinou snahou je zachránit se. Sice nás čeká těžké utkání na Slovácku, ale to neznamená, že poctivou hrou tam nemůžeme získat body.

Roman Baselides