FC KOPŘIVNICE. Horní řada zleva: Jiří Polomský, Jan Buzek, Vojtěch Pala, Jan Ermis, Daniel Hruška, Martin Marák, Michal Mička, Lukáš Kühnert, Marek Makový, Jan Okřesík, Jan Ollender, Pavel Kramoliš, Radomír Kalich. Spodní řada zleva: Patrik Babinec, Jan Kalich, Petr Marek, Tomáš Makový, Patrik Vrba, Filip Kudělka, Denis Varga, Adam Kelnar, Pavel Buček, Kamil Boháček.

Zdroj: Archiv klubu

Město, jakým je Kopřivnice, si zaslouží vyšší fotbalovou soutěž, než jen I.B třídu, v níž místní klub momentálně působí. Vedení oddílu si to moc dobře uvědomuje a dělá vše pro to, aby se mužský tým zase začal zvedat. „V historii jsme hráli i divizi. Byli jsme vysoko, takže máme na co navazovat,“ uvedl předseda oddílu Jaroslav Colbert, jenž věří, že se týmu povede postoupit už letos.

„Byl bych špatný předseda, kdybych za týmem nestál. Kvalita týmu je totiž velká a hráči mají na to, aby postoupili. Na to jsou pak vázaní i další sponzoři, protože postup by nám otevřel nové možnosti,“ dodal Colbert.

Sportovní oddíly z celé republiky bojují s následky koronavirové pandemie. Pocítili ji také v Kopřivnici, kde krizi odnesla především mládež. „Úbytek dětí je znatelný,“ říká Colbert, který také poukazuje na to, jak moc je těžké se ve sportovní Kopřivnici prosadit. Ve městě totiž působí i hokejový klub, extraligoví házenkáři nebo silný atletický oddíl.

„Není to snadné. Velkou základnu má i florbal a nás trochu brzdí, že jako fotbal nejsme napojeni na žádnou školu, což je oproti jiným sportům rozdíl. Nemáme jednoduchou pozici, ale snažíme se hodně zviditelnit navenek a zájem o nás se zvyšuje. Dokážeme být konkurencí a děti pro fotbal získat,“ uvedl předseda FC Kopřivnice.

Místní fotbalisté hodně těží také z parádního zázemí, které mají na krásném Letním stadionu, kde působí také atleti a plochá dráha. „To je snad světovou raritou, aby na jednom stadionu působily takové tři složky,“ usmívá se Colbert, který je velmi rád, že hřiště nedávno dostalo nový trávník.

„Tráva je teď na top úrovni. Muži si to hodně pochvalují,“ dodal. Až se zdá, že je místního stadionu pro I.B třídu škoda.

„To ano. Za to úsilí, které za tím stálo, bychom měli zabojovat a přivést do města úplně jinou soutěž,“ dívá se do budoucna Jaroslav Colbert.

Ovšem kopřivnický fotbal, to není jen mužská složka. I proto v Kopřivnici na konci prázdnin spustili fotbalovou školičku pro děti od čtyř do šesti let, kterou v současné době navštěvuje asi 15 dětí. „Hlásí se nám ale i další. Je o nás slyšet, jsme vidět a zájem je docela velký,“ těší předsedu oddílu.

Nejbližší metou kopřivnických je postup do I.A třídy, jen s tím se ale vedení klubu spokojit nehodlá. „Ambice klubu a vedení musí být vždy minimálně o krok větší, než ambice kabiny. Chceme postoupit minimálně o dvě kategorie výš. Neříkám, že chceme hned až do kraje, ale výhledově to plánujeme. Naše město by totiž mělo hrát úplně jinou soutěž,“ tvrdí Colbert.

Dosavadním největším úspěchem kopřivnického fotbalu je přitom účast ve třetí nejvyšší soutěži (poprvé v sezoně 1934/35, naposledy v ročníku 1980/81). V roce 1951 měl klub zatím nejblíže k druholigové účasti, tu ale tehdy nevybojoval.

Trenér Kalich: Mezi mladými sám omládnu

Kopřivnice – Zkušený trenér Radomír Kalich dokázal postoupit už s několika týmy. Povedlo se mu to s Lichnovem, Příborem nebo Hukvaldy. Před lety dovedl do divize i Kopřivnici, do které se loni vrátil, aby tým posunul zase o stupínek dál. „Chci se o to pokusit,“ uvedl pětašedesátiletý kouč.

Trenér Kalich se v Kopřivnici potkal i se svým synovcem Janem Kalichem, který patří ke klíčovým hráčům týmu. „Je to taková motorová myš,“ říká o něm jeho strýc, který je v Kopřivnici spokojený. „Když jsem tady před rokem přišel, tak se kluci každý zápas potýkali s kartami, často byli vylučovaní. Ale ti hráči odešli, semklo se to a je tady velmi dobrá parta,“ dodal.

Radomír Kalich má v kádru několik zkušených hráčů, ale taky nadějné mladíky z dorostu. „Jsou šikovní, mají však ještě čas. Ale dobře se s nimi pracuje. Odehrají svůj zápas a pak jdou ještě k nám, toho si moc cením,“ řekl na adresu kopřivnických talentů trenér Kalich, jehož kádr v úvodu sezony trápila marodka.

I tak se ale Kopřivnice dokázala dostat do čela tabulky a vydala se vstříc za vysněným postupem. „Síla je tady velká,“ říká o svém týmu Kalich, který v Kopřivnici dříve i hrával. „Tehdy jsme byli v našem okresu nahoře, teď jsme odtud ale snad až sedmí nebo osmí. Je před námi několik mančaftů z vesnice, takže je jasné, že ten fotbal tady chceme posunout. On si to totiž zaslouží,“ hlásí zkušený trenér.

Podle Kalicha je jedním z problémů kopřivnického fotbalu fakt, že z místního klubu hráči odcházejí do okolních týmů. „Chodí do Bílovce, Frenštátu nebo Nového Jičína. My ale musíme dosáhnout toho, aby zůstali u nás,“ uvedl lodivod kopřivnické lavičky, který ví, jakou sílu jeho tým má. Zároveň si ale moc dobře uvědomuje, že i vzhledem k plánovanému postupu je třeba kádr posílit. „A to na každém postu. Hlavně tedy v útoku,“ říká Kalich, jenž svůj návrat do Kopřivnice už snad ani nečekal.

„Mám svůj věk. A taky vnuky, kteří hrají. Říkal jsem si, že se zaměřím na ně, ale pak za mnou přišli z Kopřivnice a přesvědčili mě. Řekl jsem si tedy, že to zkusím,“ přibližuje bývalý stoper, co ho přivedlo zpátky do města Tatry. Svého comebacku ale rozhodně nelituje, trenéřina ho totiž stále velmi baví. „Vím, kolik mi je let, ale když jsem mezi mladými, tak vždy sám trochu omládnu,“ usmál se.

Brankář Beňo: Máme skvělou partu

Jedním z nejzkušenějších členů kopřivnického kádru je Tomáš Beňo. Jednatřicetiletý gólman působí v Kopřivnici už řadu let a v klubu je maximálně spokojený. „Přišel jsem tady, když jsme chtěli postoupit z okresu do krajských soutěží. Tehdejší brankář odcházel, já jsem dostal jeho pozici a ten postup se nám povedl,“ vzpomíná na své začátky ve městě Tatry.

Věříte, že letos vybojujete další postup nahoru?

Povedlo se nám dostat do čela tabulky. Pokud se nám bude dařit i nadále, tak je to reálné.

Láká vás vyzkoušet si I.A třídu?

Rád bych si to zkusil. Hodně se tady pro to udělalo, máme skvělé zázemí. Kopřivnici by slušel minimálně krajský přebor.

Táhne váš tým za jeden provaz?

Máme tady skvělou partu. Hrajeme i pěkný fotbal, ovšem trápí nás velká marodka. Jinak je ale kabina super, táhneme za jeden provaz.

V Kopřivnici působíte už řadu let. Jste tady spokojený?

To ano. Dostal jsem sice už pár nabídek na přestup, ale mám tady hodně kamarádů a v Kopřivnici jsem šťastný. Nikam jinam bych už nešel. Je to tady rodinné, všichni se známe a navíc se k nám začlenili i mladí kluci. Fakt máme skvělou partu.

Věříte, že tady taky jednou ukončíte kariéru?

Na to ještě nedokážu odpovědět. Ale ať už postoupíme, nebo ne, nikam se nehrnu. Jsem tady vážně spokojený a myslím, že tady už zůstanu. Už kvůli klukům a naší kabině.

REALIZAČNÍ TÝM

Radomír Kalich - trenér:

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Jiří Polomský - vedoucí týmu:

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Jaroslav Colbert - předseda klubu:

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

ANKETA: Jaký je váš nejsilnější fotbalový zážitek?

Adam Kelnar - útočník:

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Na vlastní oči jsem viděl zápas Bayernu Mnichov proti Borussii Dortmund.

Michal Mička - obránce:

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Celý můj život je jedním velkým fotbalovým zážitkem.

Filip Kudělka - útočník:

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Nejradši vzpomínám na zápas proti Spartě.

Tomáš Makový - záložník:

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Největším zážitkem pro mě bylo, když jsem nastoupil ve Švédsku s českou vlajkou na hrudi.

Jan Ermis – obránce:

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Když jsem hrál za Hukvaldy, tak se nám třikrát povedlo postoupit z okresního přeboru.

Marek Makový - obránce:

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Ještě když jsem byl mladší, tak jsme byli na turnaji ve Švédsku, kde jsme si zahráli proti týmům ze Švédska, USA nebo Finska. Bylo to skvělé.

Jan Buzek – útočník:

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Finále evropského šampionátu do 21 let v Praze, kde proti sobě nastoupilo Portugalsko a Švédsko, které celý turnaj vyhrálo.

Daniel Huška - obránce:

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Mezinárodní turnaj v žácích, kde jsem si zahrál proti Francouzům nebo Polákům.

Petr Marek - záložník:

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

První gól za A tým.

Jan Kalich – záložník:

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Ještě, když jsem nastupoval za Jičín, tak jsem si zahrál proti ligovým fotbalistům.

Jan Ollender - útočník:

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Největším zážitkem pro mě bylo, že jsem mohl na vlastní oči vidět výhru Liverpoolu nad Realem Madrid. Skončilo to 4:0.

Lukáš Kühnert – obránce:

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Potěší mě každá výhra, proto fotbal hraju. Ale těch zážitků je spousta.

Denis Varga - útočník:

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Jsem moc rád, že můžu nastupovat za Kopřivnici.

Kamil Boháček - brankář:

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Mistrovství v USA, kde jsem startoval ještě s Baníkem Ostrava.

Martin Marák – obránce:

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Je toho víc, ale zážitkem je pro mě každý zápas.

Pavel Kramoliš - obránce:

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Vážím si toho, že jsem si mohl zahrát za moravskoslezský výběr.

Vojtěch Pala - záložník:

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Zážitkem je pro mě každý zápas. Ať už ho vyhrajeme, nebo prohrajeme.

Jan Okřesík - obránce:

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Na vlastní oči jsem viděl poslední reprezentační zápas Milana Baroše.

Patrik Vrba – záložník:

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Když jsem působil ve Vítkovicích, tak jsme na jednom mezinárodním turnaji dokázali porazit docela velké týmy. Bylo to super.

Patrik Babinec - záložník:

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

S žáky jsme dokázali v Kopřivnici vyhrát ligu.

Pavel Buček - obránce:

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Dosud nejradši vzpomínám na to, když se mi povedlo dát hattrick proti Dobré.