Fotbalový klub z obce mezi Karvinou a Orlovou těží z dobré polohy blízko Ostravy a pro hráče z regionu vždy platil za solventní adresu. „A to bychom si rádi udrželi i v době koronavirové,“ přiznává předseda dětmarovické organizace Martin Pasz.

Klub dokáže svým fanouškům vždy nabídnout zajímavá jména, jako byli v minulosti bratři Poštulkové, Aleš Besta či Petr Zbončák, a v době aktuální třeba Zbyněk Pospěch či Tomáš Mičola. Ten by se mimochodem mohl objevit v kádru Dětmarovic i tentokrát.

Klub v létě pustil tři hráče (M. Macko, Škuta a Stach) do nedaleké Stonavy, která vyhlásila postupové ambice, na síle ale neubral.

Před sobotním přípravným utkáním s Petřkovicemi se na trávníku útulného stadionku připravovali třeba Elvist Ciku, Martin Berešík, Karel Skoupý, Pavel Moskál či zahraniční akvizice Derrick Mensah a John Igbinoba MackDonald. A to chyběly pilíře základní sestavy Tomáš Hrtánek, Adam Leibl či Jan Staško. To se nejspíš projevilo i do výsledku poslední přípravy s třetiligovými Petřkovicemi (1:7).

Ať už byla doba jakákoliv a Dětmarovice hrály krajský přebor či divizi, pořád si v rámci okresu Karviná držely tu lepší úroveň. Zavazuje to současné vedení klubu k tomu, aby minimálně krajskou úroveň nadále udrželo a klub časem nezahučel třeba do I.B třídy?

„Jistě, zavazuje, i když já pořád říkám, že pro náš vesnický klub je divize stropem, který můžeme hrát. Momentálně navíc nevíme, jak s rozpočtem zamává koronavirová krize,“ upozorňuje Pasz na důležitý element dnešní doby.

Budou sponzoři?

Stejně jako další sportovní organizace v republice se i Dětmarovice mohou v nejbližší době potýkat s úbytkem sponzorů kvůli aktuální krizi, která zasáhla i ekonomickou oblast.

„Na papíře to máme, ale plnění z reklamních smluv a všeobecně přízeň sponzorů je teprve před námi a sám jsem zvědav, nakolik se nám to podaří naplnit. Když byla před deseti lety ekonomická krize, na počtu sponzorů se to projevilo,“ vybavil si Pasz nemilou zkušenost, kterou by jen nerad opakoval.

Dětmarovice se častokrát dovedly obklopit takovými obchodními partnery, se kterými udržovaly dlouhodobé vztahy. „Na této úrovni je to o známostech a vzájemné důvěře,“ neskrývá Pasz.

„Dlouhodobě však stále hledáme generálního partnera, který by nám dal kolem tři sta tisíc. Toho se nám stále nedaří najít,“ připustil.

Zdroj: Vladimír Pryček

Obec pomáhá

Roli jednoho z hlavních partnerů tak nadále plní obec Dětmarovice. „Ta ovšem dává peníze na mládež, provoz areálu, trenéry a podobně. Totéž se týká i programů z ministerstva školství nebo kraje. Chod áčka je financován z jiných peněz, které si musíme sehnat sami. A spolyká až čtyřicet procent celkového sezonního rozpočtu,“ přibližuje Pasz.

Málo týmů v divizi

Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

Tým trenéra Josefa Jadrného se připravuje na blížící se start divize, která je jakýmsi vylepšeným krajským přeborem. „Musím uznat, že je to na jednu stranu fajn, protože se necestuje nikam daleko, tedy kromě Rýmařova, a derby s Bohumínem, Havířovem, béčkem Karviné nebo Třince jsou pro nás parádní zápasy s hojnou diváckou účastí. Na druhou stranu to rozdělení divizí není úplně podle mých představ,“ říká.

Co mu vadí? „Jednak malý počet čtrnácti účastníků, jednak mi schází konfrontace s celky z Olomouckého nebo Zlínského kraje, to ale souvisí s tím divným rozdělením soutěží v celé republice. Tři moravské divize, dvě skupiny ČFL v Čechách, to vše rozmělňuje kvalitu a koncepčně je to podle mě špatně. Měla by se zrušit nějaká vyšší soutěž, nejspíš ta třetí liga, aby se podpořily okresy. Už tak je hráčů nedostatek, stále jich ubývá a projevuje se to hlavně v nižších soutěžích,“ nabízí Pasz svůj pohled na věc.

Spolupráce s MFK

Jak je to v Dětmarovicích s mládeží? „My úzce spolupracujeme s Karvinou, vychováváme kluky pro její týmy, sami máme mladší i starší přípravku, starší žáky a dorost, takže o budoucnost Dětmarovic se nebojím, spíš o mládež obecně v republice, což ale souvisí s tou reorganizací, o které jsem se už zmiňoval,“ říká Pasz.

„Čerstvou zkušenost máme z okresního přeboru dorostu, kde hraje jen pět týmů. Nejsou prostě hráči a vidět je to hlavně tam dole. Dorost nám po podzimu suverénně vedl tabulku a k jistotě postupu mu scházela jedna výhra. Nakonec jsme ho poslali do krajské soutěže jako postupového adepta, takže jsem na kluky zvědavý,“ nechá se překvapit Pasz místní omladinou.

Ostatně, v Dětmarovicích se nebojí nasazovat mladíky z vlastní líhně i z okolí. „Máme tady šikovné kluky na hraně sestavy. Opravdu se snaží. Když můžou ve Spartě hrát šestnáctiletí, proč by v Dětmarovicích nemohli hrát osmnáctiletí?“ směje se trenér mužstva Josef Jadrný, známý ze spolupráce s Lubomírem Vlkem v Orlové, kterou oba coby trenéři před časem dotáhli do MSFL.

Zdroj: Vladimír Pryček

Jadrný: Kádr se formuje



Trenér Josef Jadrný si spokojeně prohlíží prozatímní kádr Dětmarovic. „Snažíme se to dávat nějak dokupy. Za tři hráče, kteří nám odešli, přišli noví čtyři a plánujeme další,“ může být Jadrný zatím spokojen. „Jak už tady někdo řekl, jména tam jsou,“ dodal lapidárně.



Posilami by mohli být oba Afričané, ghanský ofenzivní záložník Derrick Mensah, jenž si před pěti lety vyzkoušel i českou první ligu v dresu Baníku Ostrava a krátce pobyl i na hostování v Karviné. A také obránce John Igbinoba MackDonald z Nigérie, který už s divizí má něco málo zkušeností z působení v nedalekém Havířově. Oba hráči disponují skvělou fyzičkou, sílou a výskokem. „Pokud zůstanou, budou posilami. Hlavně Derrick si pořád něco shání v Evropě, uvidíme,“ dodal Jadrný.



Teď už si všichni jen přejí, aby se už začalo zase hrát o mistrovské body. Pauza je dlouhá. Jenže co když přijde druhá vlna koronaviru? „Tak to by asi spadlo všude. Vůbec si to nedokážu představit, že by se rok nehrály mistráky. Stejně si myslím, že půl republiky si tím prošlo, aniž by o tom vědělo. Tady na Karvinsku to teď jede, ale třeba budeme všichni promoření a už se s tím popasujeme lépe,“ doufá trenér.



Své hráče udržuje v zápřahu už tři měsíce. Přípravu totiž začaly Dětmarovice jako jedny z prvních v celém regionu. „Za tu dobu jsme měli sami čtyři hráče, kteří museli pobýt v karanténě. Snažili jsme to střídat, neustále se udržovali v kondici a herní pohotovosti a hezky nám to plynulo. Vždyť za tři týdny startujeme,“ upozornil Jadrný na zvláštnost fotbalového roku 2020.

ANKETA S HRÁČI

*Pro zvětšení ankety na ni klikněte.

Zdroj: Martin Ruščin