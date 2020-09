Ludgeřovice jsou klubem, který má své sídlo nedaleko od Ostravy. Pyšní se hezkým areálem, který se stává pravidelně útočištěm ligových klubů, kteří míří za Baníkem a také mládežnických reprezentací.

Hodně blízko k němu mají i hráči pražských „S“ David Lischka s Vladimírem Coufalem. Velkou radost pak příznivcům dělá mužský tým, který čeří vody na špici I.A třídy.

„V kabině je dobrá parta, která táhne za jeden provaz,“ pochvaluje si jeden z hráčů Jakub Kolenko. Z pozice hlavního kouče ji pak šéfuje bývalý ligista Libor Fryč a brankářskou jedničkou někdejší gólman druholigové Karviné Tomáš Hájek. Další zajímavostí je fakt, že kapitánem je klubový lékař Slezského FC Opava Jan Němec.

VIZITKA TJ LUDGEŘOVICE

Zdroj: Archiv klubu

Rok založení: 1962

Klubové barvy: modrá, červená

www.tjludgerovice.cz

Největší úspěch: postup do I.A třídy

Umístění v minulé sezoně: 8. místo

Stadion: 747 14 Ludgeřovice, U Hřiště 1489/4

Nejpikantnějším soubojem plných emocí jen ten s Darkovičkami. „V sobotu jsme vyhráli 3:0, a tak to má být,“ zdůraznil pyšně Jakub Kolenko. To jen tak na úvod.

„Áčko nám dělá radost. Kluci hrají dobře. Osobně si myslím, že I.A třída je pro nás ideální soutěží. Hrajeme s řadou zajímavých soupeřů, od Darkoviček až po Jakubčovice. Všechno jsou to atraktivní zápasy s velkým diváckým zájmem,“ říká předseda klubu Jiří Vjačka.

„Máme ale domluvu, že kdyby si kluci vykopali krajský přebor, nebudeme jim bránit, aby si ho vyzkoušeli,“ podotkl ludgeřovický šéf, který v minulosti bouchal jak hokej, tak fotbal.

Při pohledu na ludgeřovickou soupisku v ní najdete hned několik hráčů, kteří prošli nedalekým Hlučínem.

„S Hlučínem máme nastavenou výbornou spolupráci, to samé se dá říci i o Petřkovicích. Je pochopitelné, že mladí kluci, kteří to tady výkonnostně převyšují, odcházejí do těchto klubů. Těší nás, že se ale v mužském věku vracejí zpátky,“ řekl Jiří Vjačka. Navíc současný majitel FC Hlučín Alan Jančík má k Ludgeřovicím vztah.

„Než vzal hlučínský fotbal, pracoval u naší mládeže. Pod jeho vedením šli naši mladí nahoru. Dostali jsme se až do krajské soutěže,“ vyzdvihuje Vjačka.

David Lischka kope za Spartu, Vladimír Coufal ve Slavii. Oba ale dobře ví, kde Ludgeřovice leží. David má navíc v kádru bráchu Daniela. „Pokud nemají povinnosti ve svých klubech a dorazí domů, vždy se zastaví. Občas se u nás objeví i Jirka Pavlenka, který s některými našimi hráči působil v Hlučíně,“ prozradil Jiří Vjačka.

FOTBALOVÝ AREÁL, OBLÍBENÁ DESTINACE LIGISTŮ A MLÁDEŽNICKÝCH REPREZENTACÍ

Fotbalový areál čítá v současné době dvě hřiště a jedno, jak říká pan Vjačka, provizorní. „Náš areál byl specifický. V dobách minulých jsme měli škvárovou plochu. Vzadu byla dokonce ledová plocha, kde se hrával hokej, sám to ještě pamatuji,“ začal s představováním dlouholetý předseda oddílu.

„Velký plus vidím v tom, že máme umělé osvětlení,“ doplnil. Sympaticky vzhlížející tribuna v sobě skrývá zázemí, které má slušnou úroveň. „Chceme ho ještě vylepšit. V zimě plánujeme rekonstrukci části sociálního zázemí. Budeme mít nové sprchy,“ prozradil Jiří Vjačka. Ludgeřovice se stávají pravidelným útočištěm ligových klubů.

Všechny články seriálu

DENÍK FANDÍ FOTBALU najdete zde

„Soupeři Baníku u nás mají tréninky. Jezdí k nám mládežnické reprezentace. Hrála u nás například Gruzie, Arménie nebo Bělorusko. Zajímavostí je, že u nás hrála česká devatenáctka s Petřkovicemi. Je to pro nás dobrá reklama a také si tím vyděláme nějaké peníze,“ přiznal klubový šéf. Vedle toho ještě své mistrovské zápasy hraje v Ludgeřovicích žákovský výběr Hlučína U14 a U15.

TRÁPENÍ LUDGEŘOVIC? NEDOSTATEK MLÁDEŽNICKÝCH TRENÉRŮ

„Mládež je momentálně u nás v menším úpadku. Nedaří se nám práce úplně s těmi nejmenšími,“ přiznal otevřeně Jiří Vjačka. Problémem není ale nedostatek dětí, ale spíše trenérů.

„Děti by možná i byly, ale nemáme trenéry, kteří by měly zájem o mládežnickou kopanou. Je to pro mě nepochopitelné, že zájem nemají ani naši bývalí hráči,“ přiznal předseda ludgeřovického fotbalu. Klub vedle mužské áčka má ještě dorostence, kteří hrají městský přebor, mladší a starší žáky, jenž působí v Krajské soutěži. „Krom toho máme ještě benjamínky, ale ti žádnou soutěž nehrají,“ doplnil Vjačka výčet týmů, které Ludgeřovice pod svými křídly sdružují.

„Mrzí mě to, protože v minulosti byl třeba dorost chloubou našeho klubu. Byl zásobárnou mužského týmu. Na druhou stranu máme i dnes i jiné alternativy sportování. Třeba v Hlučíně dělají slušně florbal, takže někteří kluci se realizují tam,“ hledal Jiří Vjačka vystoupení.

SRDCE LUDGEŘOVICKÉHO FOTBALU

Duší ludgeřovického fotbalu je Jiří Vjačka. „Fotbal mám rád. Nebudete mi věřit, ale v klubu jsem od deseti let. Od roku 1958 jsem se nepřetržitě věnoval jak fotbalu, tak hokeji. Pamatuji si, že po podzimní části jsme si hned nazuli brusle a hráli hokej,“ vzpomíná Jiří Vjačka. Takhle se věnoval sportu do svých osmatřiceti. Následovala kratší pauza. Od roku 2006 je zpátky v Ludgeřovicích. Věnoval se i trenéřině, dnes klubu šéfuje. „Práce je pořád dost. Jsem rád, že na fotbal chodí i diváci. Jen ta mládež by se měla vylepšit,“ končí povídání.

Jan Němec: Největší derby? Jednoznačně zápas s Darkovičkami

Ludgeřovickou defenzivu pevně drží stoper Jan Němec. Fotbalista, který prošel v minulosti Porubou, Hlučínem, Baníkem, Vítkovicemi a Polankou nedá na svůj klub dopustit. „Ludgeřovice jsou pro mě jedničkou. Všechno si tady sedlo,“ pochvaluje si. Jeho tým v aktuálním ročníku I.A třídy bude patřit k těm, kteří budou bojovat o postup. „Nikam se nehrneme. Soutěž je kvalitní, vše bereme s pokorou,“ zvedá prst jeden ze služebně nejstarších hráčů výběru trenéra Fryče.

Prošel jste několika kluby, co pro vás znamenají Ludgeřovice?

Strašně moc. Fotbal hrajeme pro zábavu, je tady spousta kluků, kteří prošli hlučínskou mládeži. To nás spojuje a dělá s týmu i dobrou partu. Stále se snažíme s Hlučínem spolupracovat, tak aby kluci, kteří nebudou mít na MSFL, šli k nám.

Ludgeřovicím se daří, už první kola naznačila, že budete patřit k týmům, které se budou rvát o postup…

Vyšel nám vstup do sezony. Udělali jsme šňůru výher, ale nechceme divočit. Soutěž musíme vnímat s pokorou, soustředit se na každý zápas.

Souhlasíte, že I.A třída má velmi slušnou úroveň?

To bezesporu. Zápasy jsou vyrovnané, každý tým má v kádru osobnost. Pro mě jsou favoritem Kravaře. Získaly posilu v podobě Radima Baranka z Petřkovic, k tomu mají mladý tým složený ze šikovných hráčů. Velkou kvalitu mají také Bolatice. A ještě k té úrovni soutěže, velké pozitivum vidím v tom, že na zápasy chodí i dost diváků.

Pro Ludgeřovice je největším derby zápas s Darkovičkami, proč?

Je to tak dané. Jsou od nás nejblíže. Navíc je tam spousta kluků, s kterými se známe. Vzájemné zápasy jsou vyhecované, plné emocí, doslova na ostří nože. V minulosti jsme hráli ve stejné soutěži ještě s Markvartovicemi, kterou jsou sousední vesnicí, ale to o takových emocích nebylo.

ANKETA: Jaký je váš nejsilnější fotbalový zážitek?

Daniel Lischka, obránce

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Můj zážitek se spojen s mým bráchou Davidem. Šlo o jeho první ligový start, bylo to proti Mladé Boleslavi. Byli jsme na něj všichni pyšní. Ono je vlastně každým zážitkem ho sledovat v první lize.

Vojtěch Polášek, obránce

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Starty v třetí lize a MOL cup za Hlučín a Petřkovice.

Dominik Huryna, záložník

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Ten přišel v žákovském věku, kdy jsme s hlučínskou dvanáctkou vyhráli turnaj v Itálii.

Michal Pientka, útočník

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Když rodina a mé děti se přijdou v mém věku podívat, jak hraji.

Daniel Fekete, záložník

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

V hlavě se mi drží vzpomínka ještě na dobu, když jsem hrál za béčko Hlučína. Ve starším dorostu se mi povedl zápas, kdy jsem dal gól skoro z půlky, navíc střelou do šibenice, což se mi už nikdy nepodvedlo.

Sebastián Kulig, obránce

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

S dorostem Hlučína postup do Celostátní dorostenecké ligy.

Jakub Kolenko, obránce

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Vítězství 7:0 proti Darkovičkám.

Tomáš Smolka, brankář

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Když v přípravce hrál na ostravských Bazalech.

Jan Mudroch, záložník

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Reprezentační sraz ve věkové kategorii U 15.

Marian Prostředník, stoper

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Červená karta v Darkovičkách.

David Zbořil, útočník

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Během své fotbalové kariéry jsem měl možnost si vyzkoušet zahraniční angažmá, a to dokonce v Německu, kde jsem hrával pátou ligu. Byla to pro mě velká zkušenost a i zážitek.

Jan Němec, stoper

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Návštěva Ligy Mistrů na Bayernu.

Daniel Martiník, záložník

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Ještě v době, kdy jsem hrával za dorost v Hlučíně, jsme měli možnost hrát na velkém turnaji v Dánsku. Ten nám vyšel skvěle. Obsadili jsme v dobré konkurenci druhé místo.

Vojtěch Šafarčík, záložník

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Byl jsem v Ludgeřovicích zvolen talentem roku.

Adam Pleva, záložník

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Když jsem jako malý doprovázel áčko Baníku na hřiště před vyprodanými Bazaly.

David Rozhon, záložník

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Soustředění s Hlučínem v Anglii, kdy jsme hráli proti Celtiku a irské reprezentaci a Evetonu.

Tomáš Hájek, brankář

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Hodně rád vzpomínám na angažmá v Karviné, kde se nám podařilo postoupit do druhé ligy. Zážitkem byly zápasy v ní.

Lukáš Fojtík, záložník

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Když jsem byl součástí tehdy divizních Petřkovic, které postupovaly do třetí ligy a taky postup Ludgeřovic.

SPOLEČNÉ FOTO:

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

TJ LUDGEŘOVICE! Horní řada zleva - Daniel Fekete, Jan Mudroch, Vojtěch Šafarčík, Sebastián Kulig, Adam Pleva, Daniel Lischka, David Rozhon, David Zbořil, Marián Postředník, Jakub Kolenko Dolní řada zleva - Dominik Hurina, Daniel Martiník, Jan Němec, Tomáš Smolka, vedoucí mužstva - Radek Dvořák, předseda fotbalového klubu - Jiří Vjačka, Tomáš Hájek, Michal Pěntka, Vojtěch Polášek, Lukáš Fojtík