Jeden z nejmladších fotbalových klubů v kraji naleznete v Bruntále. Místní Slavoj Olympia vznikl fúzí obou klubů teprve před šesti lety. Jak se ukazuje, toto „manželství“ prospělo oběma oddílům.

Zrodil se silný hráč, jenž disponuje prvním týmem, který kope divize a dále má početnou a velmi kvalitní mládežnickou základnu. Je tak dobře zaděláno, aby z bruntálské líhně byli vyprodukováni fotbalisté, kteří to dotáhli až do ligy, jako v minulosti například Martin Lukeš či Jan Urban.

Svého času byly v Bruntálu tři kluby, a to Olympia, Slavoj a Juventus. „Na šestnáctitisícové město je velkým přepychem mít tři fotbalové kluby,“ poznamenal šéf Slavoje Olympie Bruntál Jan Urban starší, který měl pod palcem Olympii.

„Snažili jsme se dlouho o spojení. Ve Slavoji o tom ale nechtěli slyšet,“ přiznává zkušený funkcionář. Změna k lepšímu nastala v momentě, kdy do čela Slavoje stanulo nové vedení.

„S novým předsedou Slavoje panem Zatloukalem jsme si řekli, že to tak dál nejde. Našli jsme společnou řeč a v roce 2014 došlo k fúzi. Nebylo to jednoduché, ale nakonec to přineslo své ovce. Hlavně mládež se výrazně zkvalitnila,“ pochvaluje si Jan Urban.

Nový název vytažen z klobouku

Spojení dvou klubů byla jedna věc, ale řešil se název. Zda bude první Olympia nebo Slavoj. „Vyřešilo se to dosti kuriózním až úsměvným způsobem,“ vzpomíná současný předseda.

„Na ustavující valné hromadě jsme se domluvili s Radkem Zatloukalem, že dáme do klobouku dva papírky s názvem Olympie a Slavoje. Požádali jsme předsedu OFS, pana Vojtíška ať vytáhle lístek a klub na něm bude v začátku názvu. Tehdy vytáhl Slavoj,“ připomíná kuriózní vzpomínku Jan Urban.

„Při zápasech fanoušci inklinující v minulosti ke Slavoji vyvolávají jméno toho klubu. My v Olympii jsme si na to už zvykli,“ přidává s úsměvem další postřeh ostřílený funkcionář.

Sportoviště? V Bruntálu žádný problém

Slavoj Olympia disponuje několika sportovišti, a to na velmi kvalitní úrovni. Áčko hraje své mistrovské zápasy na stadionu v Bruntále. Kvalitní trávník je chloubou a hlavně vizitkou dobré práce správce v areálu.

„Před brankami nenajdete jediné vyšlapané místo,“ říká pyšně Urban. O kousek dál, hned vedle nekrytého hokejového stadionu se nachází hřiště s umělou trávou.

„Máme ho i s osvětlením a splňuje kritéria až po třetí ligu. Chtěl bych na něm hrát mistrovské zápasy, a to v pátek pod světly, mám na mysli zimní měsíce. Věřím, že i fotbalová veřejnost by to uvítala,“ míní předseda.

Mládež? Základní kámen bruntálského úspěchu

Bruntálská mládež má pak svou základnu v Moravském Kočově. Tento areál disponuje dvěma fotbalovými hřišti. „Je to svým způsobem naše sportovní centru. Součástí areálu je i hezké sociální zázemí,“ přibližuje Jan Urban.

Jan Urban si dobře uvědomuje, že pokud chcete být úspěšní, musíte mít svou filozofii postavenou na kvalitní práci s mládeží. „Jsem pyšný na to, že máme kvalitní trenéry mládeže. Každým rokem otvíráme fotbalovou školičku, k tomu máme týmy přípravek. Ročníky nám postupně na sebe navazují,“ zvedá prst klubový boss.

„Z některých tatínků, které své ratolesti do klubu přivedli, se stali postupně trenéři, a to velmi kvalitní. Mají o práci zájem, a to je moc důležité,“ uvědomuje si dobře Jan Urban. Talentovaní kluci končí na radarech větších klubů.

„Momentálně máme devět kluků v SFC Opava, čtyři v ostravském Baníku a nějaké i v olomoucké Sigmě,“ vyjmenovává a vyzdvihuje spolupráci hlavně s opavským klubem.

„Ta je více než dobrá. Byla navázána ještě za dob pánů Hájka s Grussmannem. Nadstandardní vztahy pokračují i se současným šéfem Jardou Rovňanem,“ chválí si Urban. A co si můžeme pod slovem nadstandardní představit? „Hráči do Opavy odcházejí zadarmo a pokud se v dorosteneckém věku neprosadí do prvního týmu, vrací se bezplatně zpátky,“ vysvětluje šéf.

V kádru tři ligisté

V současném týmu, který trénuje Martin Kotala, jsou také tři fotbalisté s ligovými zkušenostmi, a to Ondřej Kušnír, Zbyněk Pospěch a předsedův syn Honza.

„Honza si mohl hrát na Brněnsku, a to dokonce i vyšší soutěž než u nás, ale slíbil, že nám ještě pomůže. Ondra Kušnír má v Bruntálu partnerku, s klubem se rychle sžil. Je takovou mou pravou rukou i při výběru posil. Přivedl jak Zbyňka Pospěcha, tak Filipa Twardzika, Vnímám ho jako obrovský přínos,“ svěřil se Jan Urban starší.

Odchovanci a MSFL

Klub z Bruntálu má momentálně na soupisce devět odchovanců, což v minulosti nebylo až tak běžné.

„Bylo to dáno tím, že se v minulosti zanedbaly dva ročníky v mládežnických kategoriích. Tím pádem nám chyběl dorost a hráče jsme museli brát z jiných klubů. Nyní je situace jiná, šanci dostávají naši vlastní hráči. Musím přiznat, že díky tomu se nám ulevilo i finančně,“ prozradil Jan Urban, který v hlavě živí ještě svůj fotbalový sen.

„Nechci žít v nějakém snu, ale rád bych v Bruntále měl MSFL. Je to soutěž, která by městu slušela. Fanoušci mají fotbal rádi, máme vysoké návštěvy. Osobně věřím, že se mi svůj sen v nejbližší budoucnosti splní,“ zakončil povídání jeden z klíčových mužů celého sportu na Bruntálsku.

Ikona bruntálského fotbalového klubu Slavoj Olympia ZDENĚK ORSÁG (32):

Bruntál je pro mě srdeční záležitostí, výsledky se určitě zlepší

Srdcař, přesně tímto slovem se dá charakterizovat ofenzivně laděný záložník Slavoje Olympie Bruntál Zdeněk Orság. Ve svých dvaatřiceti letech má toho už hodně za sebou. Chvíli kopal v Rakousku, nicméně s bruntálským fotbalem zažil postupy z okresního přeboru až do divize. V současné době patří ke klíčovým hráčům souboru trenéra Martina Kotaly.

Zdenku, co pro vás znamená fotbal v Bruntále?

Bruntál je mou srdeční záležitostí. Měl jsem možnost odejít i za lepších finančních podmínek, ale zůstal jsem. Nepřicházelo to moc v úvahu, tedy až na působení v Rakousku. Vždy jsem se ale během sezony vrátil a s týmem postoupil.

Loňský ročník Bruntálu příliš nevyšel, ani letos jste nezačali dobře…

Dobře jsme posílili, kádr se vhodně doplnil. První tři zápasy jsme nechytli i z důvodů toho, že se k nám to pověstné štěstíčko nepřiklonilo. Byla proti nám zbytečná penalta, v Bohumíně jsme si zase dali vlastní gól. Ale hlavně jsme nedali šance. Byly zápasy, které jsme mohli vyhrát. Pak už se jezdilo těžce ven, když máte čtyři zápasy bez bodů. Nakopl nás zápas s Opavou B, pak jsme zvládli Heřmanice. Věřím, že půjdeme nahoru a podzim zakončíme ideálně na dvanácti bodech.

Můžete se pyšnit vysokými návštěvami. Čím to je?

Bruntál byl a vždy bude fotbalovým městem. Stadion je velmi dobrý. Máme novou tribunu, trávu hřiště, vše skoro na profi úrovni. Lidé se naučili chodit na dobrý fotbal. Zažívali s námi postupy. Věřím, že jim začneme znovu vracet fotbalovou radost.

Který zápas je pro vás největším tahákem?

V divizi jsou to zápasy s Rýmařovem, ale když jsme byli v kraji, tak jednoznačně derby s Krnovem. To jsou dva naši největší rivalové. Tato města se vždy poměřovala.

Je divize pro Bruntál ideální soutěží?

Řekl bych, že se potřebujeme v divizi dlouhodobě stabilizovat. Je třeba zapracovat do sestavy naše mladé kluky, které máme v jednotlivých ligových dorosteneckých týmech. Za mě je divize pro Bruntál ideální soutěží.

Jak dlouho ještě hodláte v barvách Bruntálu válčit?

(usměje se). Už jsem si myslel, že válčit nebudu, ale začal jsem na sobě zase pracovat a věřím, že ještě dva nebo tři roky mohu hrát.

Anketa: Jaký je váš nejsilnější fotbalový zážitek?

Ondřej Kušnír, stoper:

Velkým zážitkem pro mě byl zápas na Liverpoolu.

Zdeněk Studený, brankář:

Ještě když jsem působil v Uničově, tak jsme v rámci poháru nastoupili proti Baníku Ostrava, to byl pro mě velký zážitek.

Zdeněk Orság, útočník:

Můj největší zážitek je spojen s bruntálským fotbalem. Jako odchovanec Olympie jsem zažil několik postupů. Málokdo s týmem šel nahoru z okresu až do divize.

Michal Galus, obránce, záložník:

V době, když jsem hrával v mládeži olomoucké Sigmy, hráli jsme zápas s Realem Madrid, i když jsme nakonec prohráli 1:0, byl to pro mě velký zážitek.

Jan Hrabovský, záložník:

Zážitků s fotbalem mám několik. Jeden se pojí k Bruntálu, kdy jsme postupovali do divize. V hlavě mám také zápas ve třetí lize za Slovácko, kdy se mi podařilo dát gól.

Jan Urban, záložník:

S fotbalem jsem toho zažil hodně. Ale hodně rád vzpomínám na angažmá ve Zbrojovce Brno, za kterou jsem si připsal premiérový start v první lize.

Tomáš Němec, obránce:

Když jsem ještě hrával za Rýmařov, nastoupili jsme v MOL Cupu doma proti ostravskému Baníku. Podařilo se nám ho tenkrát vyřadit.

Matěj Goněc, obránce:

Zisk prvních tří bodů v této sezoně, když jsem doma porazili Opavu.

Jaroslav Šidlák, brankář:

První start v první dorostenecké lize v barvách Opavy.

Mikuláš Slavík, záložník:

Když jsem dal slabší nohou gól o břevno, za áčko ve Frýdlantu.

Filip Twardzik, obránce:

Přestup do devatenáctky olomoucké Sigmy.

Martin Snokrot, útočník:

Premiérový gól proti Heřmanicím.

Stanislav Slovák, obránce:

První start za muže na domácím stadionu.

Petr Šanda, záložník:

Postup s Bruntálem.

Ladislav Vojtík, obránce:

Když jsem mohl hrát za áčko Bruntálu.

Štěpán Kubesa, záložník:



První start za áčko Bruntálu.

Jakub Blažek, záložník:



Postup do divize s Bruntálem.

David Zabloudil, stoper:



Přestup ze Starého Města do Bruntálu.

Matěj Kubičík, záložník:



První start za áčko Bruntálu.

Zbyněk Pospěch:



Mistrovský titul s Libercem.