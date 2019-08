Třinec – Druholigoví fotbalisté Třince rychle ukončili pouť divizních fotbalistů Dětmarovic letošním MOL Cupem. Soupeři dali sedm gólů.

Třinec si v poháru zastřílel a už se zase soustředí na ligu. | Foto: Petr Rubal

Dětmarovice nebyly favoritem, druholigového soupeře ale chtěly potrápit. „Doufal jsem, že nedostaneme gól do dvacáté minuty. Kdyby to bylo v poločase třeba jen o branku, mohlo to nějak vypadat,“ uvedl kouč Jadrný.