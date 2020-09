„Čtyři góly jsem už dříve dal, ale pět branek jsem dal mezi muži poprvé. Samozřejmě bych byl rád, kdybych jich přidal ještě víc, ale pět gólů je na tuto soutěž hodně, takže jsem spokojený,“ uvedl. „Všech pět gólů jsem vstřelil pravou nohou, ta je moje silnější. Do čeho jsem kopl, to mi tam spadlo,“ pousmál se.

Vrtný má nakročeno k životní sezoně. „Asi tři roky zpátky jsem nastřílel 23 branek. Pokud bych to letos překonal, budu jen rád, ale hlavní jsou výsledky,“ říká kanonýr z Palkovic, který v mládežnických kategoriích hrával za Fryčovice, Staříč, Frýdek-Místek nebo Brušperk. „V Palkovicích jsem asi pátým rokem. Máme v plánu stavět tady barák, takže jsem rád, že tady můžu pokračovat,“ uvedl Vrtný.

Palkovičtí jsou v úvodu sezony ve formě a právem myslí vysoko. „Zatím za sebou máme sice jen dva zápasy, ale doufám, že skončíme mezi nejlepší trojkou. A kdyby se nám dařilo a budeme se scházet v dobrém počtu, tak můžeme zkusit zaútočit i na postup do I.B třídy,“ tvrdí útočník Vrtný, podle něhož by měly k favoritům soutěže patřit také Nebory. „Původně jsem tam řadil i Janovice a Bašku, ale podle úvodních zápasů to tak nevypadá,“ dodal.

Vrtný je tím, kdo v kabině Palkovic dělá pravidelně zábavu, vymýšlí vtípky a baví ostatní. O to více si ho ale jeho spoluhráči po pětigólovém představení vychutnali. „Dělali si ze mě srandu, že něco budu muset koupit,“ říká opora palkovického týmu.

Vrtný taky provozuje hospůdku u palkovického hřiště, kde už své spoluhráče pohostil. „Už jsme to zapili. Je tady pravidlo, že kdo dá hattrick, tak vždy donese lahev. Ale tím, že tady mám hospodu, tak jim vždy něco dám,“ usmívá se.

Útočník Vrtný přiznal, že okolo něj před sezonou kroužily Fryčovice. On se ale nakonec rozhodl, že zůstane hráčem Palkovic a v žádném případě toho nelituje. „Jsem rád, že jsem tady zůstal,“ tvrdí Vrtný, který je v Palkovicích maximálně spokojený. „Mám to tady rád. Máme dobrou partu, takovou, jaká má na vesnici být. Je tady fakt sranda,“ uzavřel.