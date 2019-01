Třinec -Velice nepříjemný soupeř se postaví do cesty druholigovým fotbalistům Třince. V sobotu dopoledne budou hostit Vysočinu Jihlava, proti které se jim v minulosti vůbec nedařilo.

Ilustrační foto. | Foto: Petr Rubal

Hráči Třince na exligovou Jihlavu nikdy neuměli zahrát. Šli od porážky k porážce, dokonce ji nebyli schopni vstřelit ani branku. Statistika nahánějící hrůzu se mírně změnila letos na jaře, kdy Třinečtí brankou dnes již opavského útočníka Přecechtěla vyhráli v Jihlavě 1:0. Na svém trávníku Vysočinu ještě nikdy nezdolali, dokonce ji ještě nedali ani gól.

Svěřencům trenéra Luboše Urbana se v dosavadním průběhu sezony příliš nevede. Místo toho, aby atakovali pozice zaručující postup do Gambrinus ligy, trmácejí se ve spodních vodách tabulky. Doma jsou nesmírně nebezpeční, ale venku střídají lepší okamžiky s horšími (těch druhých je o něco více).

Tým trenérů Jiřího Nečka a Karla Kuly se musí vypořádat s absencí stoperů Radka Kuděly a Jaroslava Chlebka. Zatímco prvně jmenovaný bude stát za vyloučení ve Vlašimí, kapitán Chlebek byl ve stejném zápase napomenut čtvrtou žlutou kartou.

„Oba hráči budou chybět, protože jako pilíře sestavy nastupovali pravidelně. Bude to pro nás velká ztráta, ale celý týden jsme pracovali na tom, abychom je nahradili. To ovšem nic nemění na tom, že chceme vyhrát. Do utkání zbývá ještě několik desítek hodin, takže trenér stále může uvažovat nad různými alternativami. Do soboty je času dost, snad to trenér dobře postaví,“ doufá třinecký středopolař Miroslav Ceplák.

Třinec letos na svém trávníku rozdal spoustu bodů – s juniorkou Sparty prohrál 0:1 (jako jediný s ní ztratil všechny body), s Ústím, Čáslaví a Hradcem Králové uhrál jen remízu 1:1.

„V Jihlavě se během léta hodně změnilo. Přišel nový trenér, který si přivedl nové hráče. Nevím, co u nás předvedou, necháme se překvapit. Jihlava má kolísavou formu, ale to nic nemění na tom, že to je silný a náročný protivník. Znovu opakuji, chceme uspět, protože doma si nemůžeme dovolit rozdávat body,“ zdůrazňuje Ceplák. (rom)