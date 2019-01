Třinec – Víkendový domácí nezdar s Brnem (1:2) se stal osudným trenérovi třineckých fotbalistů Ľubomírovi Luhovému. V nedělním utkání v Čáslavi už tým povede jeho nástupce Alois Grussmann.

Alois Grussmann | Foto: Aleš Krecl

Prohra s exligovou Zbrojovkou byla už šestým neúspěchem Třince v posledních deseti zápasech. Třinečtí tápou, během tohoto období vyhráli pouze jednou a z průběžné osmé příčky se propadli až na třináctou. „Já bych si teď ještě s dovolením vzal takový time-out, abychom si vše komplexně vyhodnotili a pak vyvodili nějaké důsledky nebo provedli určité rošády,“ prohlásil po zápase s Brnem Ľubomír Luhový, kouč a sportovní ředitel třineckého klubu v jedné osobě.

Změna však nastala už po třech dnech, v úterý se třineckého týmu ujal Alois Grussmann (ve druhé lize vedl Jakubčovice a Vítkovice, pozn. red.) – hlavní trenér dorostu a současně druhý asistent Luhového. Oba zůstávají v představenstvu třineckého klubu, odvolaný trenér jako místopředseda a jeho nástupce jako člen. Luhový bude v oddíle působit dál i jako sportovní manažer. Jeho dosavadní asistent trenéra Patrik Krabec skončil, na uvolněné místo činovníci dosadili Lubomíra Vaška, někdejšího dlouholetého trenéra Třince.

„Vedení projednalo současnou situaci s trenérem Luhovým a pak mi předložilo nabídku. Dostal jsem čas, abych si to nechal projít hlavou. Rozhodl jsem se, že ji přijmu, protože možnost trénovat Třinec považuji za výzvu,“ řekl Grussmann a pokračoval: „Něco bylo nutné udělat. Tým, který znám a s nímž jsem byl několikrát týdně v kontaktu, v tabulce rozhodně nepatří tam, kde je teď. Proto potřebuje nějaký impuls. Hovořit o sestupově hrozbě je skličující, našim cílem je co možná nejrychlejší opuštění sestupového pásma a povyskočení do poloviny tabulky.“

První krok k tomu třinečtí fotbalisté mohou v neděli udělat v Čáslavi, na jejiž hrotě operuje extřinecký Radek Szmek. Celek z Kutnohorska je jedním z několika druholigových týmů, které se k výměně trenéra rovněž odhodlaly. Na místě Oldřicha Abrháma se objevil Miloš Sazima pod jehož vedením Čáslav ve třech duelech uhrála čtyři body, díky kterým Třinec dostihla. Oba týmy jich teď mají na svém kontě čtyřiadvacet. Vítěz souboje o pomyslných šest bodů výrazně posílí své naděje na udržení. Čáslav půjde do důležité konfrontace s čerstvou útočnou posilou Duchničem, její protivník naopak s novým trenérem.

„Dojde ke změnám v sestavě, protože si budeme muset vystačit bez dvou vykartovaných hráčů - brankáře Lipčáka i útočníka Nekudy. Hrát zřejmě nebude ani zraněný stoper Hupka,“ vypočítal nový trenér Alois Grussmann. Na velikonoční neděli se může stát prvním trenérem, který s Třincem na stadionu Pod Hrádkem zaboduje. „Přestože neúspěchy nahlodávají psychiku týmu, pořád má sílu. Do Čáslavi si jedeme pro body, nejlépe při tři. Žádná jiná možnost neexistuje. Jak se zápas nakonec vyvine, to je ovšem věc druhá. Soupeře chceme pořádně potrápit. Čím to bude, to si však nechám pro sebe. Každý trenér si něco vaří pod tou svou pokličkou.“ (rom)

Ľubomír Luhový a jeho třinecká vizitka

Psal se tehdy říjen roku 2010, když klubové vedení třineckého fotbalového oddílu přišlo s informací, že novým třineckým koučem byl zvolen bývalý slovenský reprezentant a naposledy trenér bratislavského Interu – Ľubomír Luhový.

Od té doby zvládl jedenáctinásobný československý a slovenský reprezentant na lavičce druholigového Třince 78 utkání. Impozantní byl hlavně jeho nástup, kdy v prvních devíti zápasech Třinec ve druhé nejvyšší soutěži neprohrál.

V sobotu 31. března, tedy v době, kdy Luhový slavil své pětačtyřicetiny, mu smolná porážka s exligovým Brnem podťala trenérskou židli. Nyní bude v Třinci působit v roli sportovního manažera.

Celkem 38 14 26 144:99

2. liga 15 11 15 50:50

Pohár OC 1 0 1 6:4

Příprava 22 3 10 88:45