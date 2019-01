Frýdek-Místek /FOTOGALERIE/ - Fotbalisté Frýdku-Místku se v přípravě s divizními Mikulovicemi prosadili střelecky až po změně stran. Svému soupeři nasázeli sedm branek, o čtyři z nich se postaral střídající útočník Jakub Teplý.

Fotbalisté třetiligového Frýdku-Místku porazili v přípravném utkání divizní celek Mikulovic 7:0, když všechny branky do sítě soupeře padly až po změně stran. | Foto: DENÍK / Robert Schedling

V první pětačtyřiceti­minutovce se ještě hosté z Mikulovic statečně drželi. Ba co víc, na velké šance domácího Soukupa s Kostorkem odpověděli z ojedinělé akce nastřeleným břevnem Křepelky. To už však Valcíři mohli od 31. minuty vyhrávat rozdílem jedné branky, ovšem Wozniak penaltovou výhodu za sražení Taliána nevyužil.

Vše podstatné se nakonec událo po změně stran. A s góly se domácím doslova roztrhl pytel. Ve 49. minutě odcentroval z levé strany střídající H. Prokeš a před nabíhajícím Kostorkem zívala už jen prázdná branka hostí – 1:0.

„Hynek se zbavil dvou protihráčů, já jejich obránci naznačil pohyb na první tyč, ale odskočil jsem si na tu zadní, kde už nebyl problém dopravit míč do opuštěné brány,“ svěřil se krátce po vystřídání úspěšný střelec první branky Valcířů Oldřich Kostorek.

Na jeho branku navázal v 53. minutě H. Prokeš, který se prosadil přízemní křižnou střelou k tyči. Poté přišly chvíle mladého útočníka Jakuba Teplého. Toho poslal trenér Duhan na hřiště v 61. minutě a již v 67. minutě měl forvard Frýdku na svém kontě čistý hattrick. A byly to branky jako přes kopírák. Únik po pravé straně a následná střela na pravém místě stojícího Teplého. Tomu v těchto případech dvakrát sekundoval dnes výborně hrající Talián, jednou mu přihrával Schustrík.

V 79. minutě to už s hosty vypadalo zle nedobře. Jejich brankář chyboval v pokutovém území, míč mu uzmul Teplý a s pomocí břevna to bylo rázem již 5:0.

O tři minuty později mohl mladý útočník domácích napodobit svého slavnějšího kolegu Messiho, když se řítil na mikulovického gólmana zcela osamocený. Klička do pravé strany mu vyšla, jenže místo pátého gólu (v rozmezí patnácti minut, pozn. red.) přišla bohužel střela jen do tyče. Valcíři se pak sedmého gólu přeci jen dočkali, když se krásně do šibenice trefil záložník Schustrík.

MFK Frýdek-Místek – FK Mikulovice 7:0 (0:0)

Frýdek-Místek: Prepsl – Švrček, Wozniak, Staněk, Literák – Soukup (46. J. Prokeš), Cesnek, Talián, Schustrík, Kostorek (61. Teplý) – Molnár (46. H. Prokeš). Trenér: Milan Duhan