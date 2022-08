Už ve druhé minutě otevřel skóre Martiník a za další dvě minuty se trefil z více než dvaceti metrů Kovařík – 0:2.

O další dvě minuty později se ale domácí vrátili do zápasu a po přesné střele Fojtíka to bylo 1:2. „Potom jsme se nějakých dvacet minut nemohli dostat do hry. Měli jsme zbytečně moc ztrát, naštěstí jsme se do toho zase vrátili,“ řekl Pištěk.

Frenštát si na začátku druhé půle vytvořil jednu zajímavou šanci, tu ale nevyužil a víc už toho Valcíři domácím nedovolili. Sami naopak zásluhou Kovaříka s Konečným přidali další dvě branky a v MOL Cupu jdou dál.

Beskyd Frenštát pod Radhoštěm – FK Frýdek-Místek 2:4 (1:2)

Branky: 6. Fojtík – 2. Martiník, 4. Kovařík, 69. Kovařík, 84. Konečný.

Frýdek-Místek: Gergela – Velner (C), Blejchař, Massaniec, Nevřela – Martiník (67. Konečný), Hykel (87. Burgo), Zupko, Rubý, Kostka (78. Kirschner) – Kovařík.(87. Kohut). Trenér: Pištěk.