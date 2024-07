Autor „Vršovického dloubáku“ přijel do Moravskoslezského kraje před rokem. Předvedl svůj nejpovedenější a nejslavnější kousek z Bělehradu 1976, poskytl Deníku rozhovor a rozdal i pár cen účastníkům. „Tonda byl fantastický, skvělý,“ pochvaluje si i po roce Adam Hubeňák, hlavní pořadatel a autor myšlenky uspořádat soutěž O penaltového krále z Futsalového klubu Růžových tlapiček.

„Musel odjet dřív, než celá akce skončila, ale druhý den nám volal a zajímalo ho, jak penalty dopadly, kdo vyhrál. Celkově byla jeho účast pro nás obrovským impulzem do naší práce, protože nám řekl, že ta akce patří přesně do takových míst – za pivovarem. Blízký kontakt střelce a diváka, atmosféra, která tam byla, se mu strašně líbila,“ vzpomíná Adam Hubeňák.

close info Zdroj: Nella Ferdianová zoom_in Antonín Panenka. Foto: Nella Ferdianová

Minulý rok považuje za fenomenální úspěch. Nejen díky přítomnosti legendy českého a československého fotbalu, ale i z důvodu počtu exekutorů, kterých dorazilo přes tři stovky. A se svým týmem by to nebyl on, kdyby nepřišel s nějakými novinkami a vychytávkami. A jedna z nich se týká právě toho, aby i větší počet kopajících měl určitý větší komfort.

„Bylo jasné, že bude třeba ten areál trošku zvětšit, takže jsme to lehce prokopli bagrem, navíc jsme upravili i trávník, aby ti, kteří kopou boso, měli pod sebou skvělý pažit,“ podotýká Hubeňák.

Dalším aspektem je možnost registrace dopředu. „Přece jen se v jistých chvílích tvořily fronty, takže tomu chceme trochu ulevit,“ vysvětluje šéf akce s tím, že webu ruzovetlapicky.cz, nebo facebooku a instagramu Penaltového krále jsou instrukce.

Tato forma registrace totiž v sobě skýtá i jednu výhodu. Prvních třicet registrovaných v kategorii Elite má totiž speciální místo na sezení. „To je pro ten komfort,“ říká Hubeňák. „Zároveň jsme vyhlásili soutěž, při níž čtyřicátý, padesátý a šedesátý registrovaný bude mít startované zdarma,“ doplňuje vzápětí.

Jinak je vše při starém. Po registraci, která na místě v případě mladých začíná v 10 hodin, v případě hlavní kategorii v poledne, kopete dokud se nezmýlíte, máte jednu možnost se vykoupit. „Určitě se sluší dodat, že se setkáváme s tím, kdy si spousta lidí, že jde o akci jen pro registrované fotbalisty a fotbalistky. Není. Je úplně pro všechny,“ upozorňuje Adam Hubeňák.

Ačkoli nedorazí Antonín Panenka, počítají pořadatelé stejně jako v minulých letech s účastí alespoň jednoho aktivního profesionálního sportovce. „Jméno si necháme pro sebe, nebylo by to překvapení. Někdo se ale objeví,“ mluví tajemně Hubeňák.

close info Zdroj: Nella Ferdianová zoom_in Penaltový král Moravskoslezského kraje. Foto: Nella Ferdianová

„Nesmím zapomenout ani na to, že jsme se věnovali i gastru, takže bude bohatá možnost občerstvení, aby se lidí najedli a napili. A potěšíme i ty, kteří se těší na čtvrtfinále Eura, jsme na to připraveni a na místě poběží také projekce pátečních utkání,“ odhaluje Hubeňák směrem k zápasům Německo – Španělsko (18 hodin) a Portugalsko – Francie (20 hodin).

„Já si myslím, že je spousta důvodů, proč v pátek na Hukvaldy přijet. A přidám ještě jeden. Každý z nás viděl, co udělala neproměněná penalta s Cristianem Ronaldem. Celý svět ho viděl brečet. U nás to nebude celý svět, ale pořád víc lidí, než na drtivé většině zápasů v nižších soutěžích. Někdo se bude radovat, někdo smutnit, ale budete moci nasát atmosféru, když se na vás dívá opravdu hodně lidí a cítíte ten tlak. To se mi na tom také líbí. Každý může zažít něco, co jinde nikoliv. Pokud nejste profesionál,“ uzavírá Adam Hubeňák.