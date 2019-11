Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

DIVIZE F 14. kolo:

NOVÝ JIČÍN - DĚTMAROVICE 3:4 (2:2).

Branky: 12. Kutáč, 43. Hajnoš, 67. Smolarčík z pok. kopu - 36. a 78. Egri, 44. Mičola, 90. Řapek, ČK: 92. 78. Egri, 55 diváků.

Alois Skácel (trenér Nového Jičína): „Bylo to poslední utkání podzimu a my jsme ho samozřejmě chtěli vyhrát, abychom si udrželi odstup od spodku tabulky. To se ale nepodařilo, měl jsem pocit, jako by si kluci jen šli zahrát fotbal bez plnění nějakých obranných povinností. Vyzkoušeli si, že takhle to nepůjde.“

Josef Jadrný (trenér Dětmarovic): „Dnes to byla aspoň slabá náplast za to, co jsme si zapinkali za celou sezonu. Konečně se k nám přiklonila i štěstěna.“ (psu, sob)

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - FRÝDLANT N. O. 1:0 (1:0).

Branka: 33. J. Vrána, 98 diváků.

Martin Šrámek (trenér Frýdlantu): „V útoku jsme byli dnes jaloví. Ukázalo se, že nám hodně chybí zraněný Velička, který se v posledních zápasech staral o naše góly. Ostatní se k němu nedokážou připojit. Bez branek pak nejde vyhrát.“ (sch)

HEŘMANICE - RÝMAŘOV 4:3 (1:3).

Branky: 35. (penalta), 53. a 68. Opata, 71. Půda - 24. a 38. Navrátil, 22. Němec, 120 diváků.

Jaroslav Mlčoch (trenér Heřmanic): „V prvním poločase byl soupeř hodně dobrý, až nadstandardní. Tahali jsme za kratší konec pomyslného provazu, ale do druhého jsme vstoupili jako jeden muž a týmovým výkonem jsme skóre zvrátili."

Milan Furik (trenér Rýmařova): „Z utkání jsem zklamán. V prvním poločase z výkonu sudích, ve druhém z výkonu svých hráčů. Mohli jsme jít na 3:0, na to hosté kopou vymyšlenou penaltu. I tak to ale bylo 3:1 v poločase. Kvůli zraněním jsme hráli v omezené sestavě, ale druhý poločas kluci odflákli a dostali jsme tři branky, navíc všechny ze standardek.“ (hek, cha)

KARVINÁ B - BOHUMÍN 1:2 (0:0).

Branky: 59. Krivák - 67. Padych, 76. Halaška, 100 diváků.

Čestmír Kročil (trenér Karviné B): „V první půli jsme jim mohli utéct, přesto to vypadalo, že zápas zvládneme. Ale udělali jsme obrovskou chybu a oni ji potrestali. Dneska jsme prohráli trochu smolně.“

Patrik Poštulka (vedoucí Bohumína): „Podali jsme výborný týmový výkon. Kluci dřeli a nezlomil je ani první gól. Podle mě jsme to zaslouženě otočili.“ (sob)

OPAVA B - SO BRUNTÁL 10:1 (6:1).

Branky: 35., 36., 44. a 66. Darmovzal, 29. a 50. Jurečka, 14. Manzia, 31. Gorčica, 79. Ščudla, 82. Rychlý - 20. Orság, ČK: 64. Orság (B.), 72 diváků.

Lukáš Černín (trenér Opavy B): „Soupeř nám vzdoroval pouze do 20. minuty, poté jsme jasně dominovali. Bruntál jsme přehráli po všech stránkách. Jsem rád, že kluci nepovolili ani za rozhodnutého stavu. Dát deset gólů se nestává tak často.“

Radek Zatloukal (trenér Bruntálu): „Nepředvedli jsme vůbec nic. Opava nás přehrála ve všech činnostech.“ (rob, cha)

TŘINEC B - HAVÍŘOV 4:0 (2:0).

Branky: 27. Nieslanik, 39. Bulawa, 50. Wojnar, 76. Joukl z pok. kopu, 120 diváků.

Jindřich Dohnal (trenér Třince B): „Tak jsme se v závěru podzimu konečně rozstříleli. Dnes foukal silný vítr, ale s tím i se soupeřem jsme si poradili. Havířov tam téměř nic neměl a bylo to v zásadě jednostranné.“

Miroslav Matušovič (trenér Havířova): „Dneska to od nás bylo špatné, více to snad ani nemá cenu rozebírat. Soupeř vyhrál zaslouženě, nezbývá nám, než mu pogratulovat.“ (čin, sob)

FRENŠTÁT P. R. - POLANKA N. O. 2:1 (1:1).

Branky: 34. a 85. (penalta) Klimpar - 21. Skřehot, ČK: 80. Tilkeridis (P.), 287 diváků.

Artur Wojnarowský (trenér Frenštátu p. R.): „Zápas ovlivnily povětrnostní podmínky, hodně foukalo, bylo to i kvůli tomu dost kostrbaté. Byli jsme konstruktivnější, měli jsme šance, ale dostali jsme gól přímo z rohového kopu. Bylo dobře, že jsme srovnali ještě v prvním poločase. Rozhodli jsme z penalty.“

René Vojtěšek (trenér Polanky): „Ze zápasu jsem neměl vůbec dobrý pocit, žádnou radost. Byla to devalvace tohoto sportu, kdy si lidé vyčítají, co bylo, nebylo, a tohle mě nebaví. Od diváků až po obě střídačky, na čemž mám také svůj díl viny. Místo toho, aby se koukali na sebe, sledují jiné. Pokud jde o hru, moc se toho na hřišti nedělo, bohužel jsme prohráli gólem z penalty v závěru.” (psu, hek)