Vy jste českotěšínským rodákem, kde jste také s fotbalem začal. Jak vůbec vzpomínáte na léta, která jste během své kariéry odehrál v česko-polském pohraničí? Musím říct, že velice dobře se mě vzpomíná. Ve starších žácích si mě pak vytáhli do Třince, kde jsem chodil do sportovní třídy.

Do Třince jste se pak ještě jednou vrátil. To vám bylo nějakých čtyřiadvacet a Slezané tehdy kopali druhou ligu…

Škoda, že jsem se tehdy zranil. Měli jsme docela náročnou zimní přípravu a mě se v ní docela dařilo. Těsně před začátkem soutěže jsme porazili Sigmu Olomouc a já jí dával gól. Pak přišla na řadu generálka s Frýdkem-Místkem, mě se znovu podařilo vstřelit branku, ale bohužel jsem se zranil, takže jsem pár utkání v úvodu sezony musel vynechat. Ten návrat byl těžký, kluci už byli rozehraní, prostě to nevyšlo. Kdyby to zranění nepřišlo, možná to vše dopadlo jinak.

Následovalo vaše první zahraniční angažmá ve slovenské Čadci…

Ano, přesně tak. V Třinci mě totiž trénoval Erich Cviertna, který když tam skončil, tak si mě vzal na Slovensko s sebou.

Čadca nebyla vlastně vaše jediná zahraniční štace. Poté přišly nabídky i ze sousedního Polska. V které té zemi jste se vlastně fotbalově cítil nejlépe?

Můžu říct, že asi v tom Polsku. U nás jsem sice okusil druhou i třetí ligu, takže jsem takzvaně přičichnul k tomu profesionálnímu fotbalu, ale i když to v tom Polsku byla nějaká divize, brali to tam všechno opravdu moc vážně, až bych řekl, že se to tomu profesionalismu i blížilo. Nejen materiálním vybavením, ale měli jsme pravidelně třeba i rozbory u videa. Také ty areály měly velkou úroveň.

V Polsku putuje do sportu jako takového mnoho peněz, ten rozdíl tam je skutečně znatelný, kdy na první dvě nejvyšší soutěže chodí mnohatisícové návštěvy. Jak tomu bylo například v Jasienici či Ustroni, kde jste působil?

Na nás chodilo nějakých čtyři sta až pět stovek lidí. Ale zápasy to byly prestižní. Častokrát jsme narazili na béčka týmů jako GKS Tychy, Jastrzębie, Rekord Bielsko-Biała, anebo si teď vybavují zápasy s tradičním soupeřem Góral Żywiec. To normálně museli s jejich fanoušky dorazit i těžkooděnci. Ta atmosféra byla neskutečná, prostě chorály, bengálské ohně, fakt paráda.

Pojďme do současnosti. Druhou sezonu působíš v klubu Finstal Lučina, kde se vám v minulé sezoně moc nedařilo a tým spadl z I. A třídy. Jak si užíváte fotbal na této nejnižší krajské úrovni?

No (zamyslí se)… někdy je to o nervy. Prostě je to jiné. Teď, když už máte rodinu, tak se chcete fotbalem vyloženě jen bavit, a i když už nějaké ty roky jsou, tak o ten fotbal přeci jen nechcete ještě přijít. Můžu říct, že i dnes tu nervozitu před každým zápasem mám. I ta soutěživost tam zůstala. Ale snažím se na hřišti těm mladým ty zkušenosti už spíše předávat. Jsme tu taková trojice ještě s trenérem Karlem Orlem a Kubou Myšinským.

Když jste vzpomněl Jakuba Myšinského, který v minulosti kopal nejvyšší soutěž v Opavě. Považujete se společně tedy za takové mentory těch mladých kluků v týmu?

Snažíme se o to. Radíme klukům nejen na tréninku, ale i před zápasy, či během nich. Říkáme jim, jak hru zklidnit, nebo naopak zrychlit.

Předpokládám, že nějaké osobní ambice už nejsou, jak dlouho ještě plánujete aktivně hrát?

Ty ambice skutečně už ne. To už skončilo mým odchodem ze Stonavy, kde se stále snaží probojovat se výše. Já už prostě cítil, že hlava by ještě i chtěla, ale už to nešlo dát dohromady s rodinou. Mám malé holky, kterým je třeba se více věnovat.

Jak je to tedy s ambicemi přímo lučinského celku? Je v silách týmu vrátit se rychle zpátky do I. A třídy, odkud se před nedávnem spadlo?

Já doufám, že ano. Pokud si mladí kluci nechají říct, pokusit bychom se o to určitě měli. Možná by to chtělo ještě jednoho zkušeného borce na podhrot, který by spojil tu naši zálohu s útokem a byl navíc ještě gólový. My si totiž dokážeme vytvořit spoustu šancí, jen nám chybí ještě větší klid při zakončení, jsme moc zbrklí.

Poslední dobou prosakují hlasy, že by se všechny I. B třídy měly připojit k Okresním fotbalovým svazům. Také není tajemstvím, že už delší dobu klesá úroveň těchto soutěží. Jak to vnímáte momentálně na hřišti vy osobně?

Přiznám se, že jsem těch utkání na nižších úrovní v poslední době nenavštívil, takže až takový přehled nemám. Ale je fakt, že ta úroveň šla za poslední roky opravdu dolů. Někdy vám stačí mít v kádru tři čtyři zkušené frajery a v poklidu si tu soutěž uhrajete. Čert ví, co bude, až z těch nižších soutěží odejdou ti starší a zkušení. Přijde mě, že to ti mladí nemají nějak v sobě. Když si vzpomenu na nás, tak my sportovali venku od rána do večera. To dnes už prostě není.