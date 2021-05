Největším soupeřem bíloveckých fotbalistů je v současné době koronavirová pandemie. Klub z novojičínského okresu už loni kvůli ní přišel o postup z krajského přeboru. Letos se stejný scénář opakuje.

Šéf klubu a trenér v jedné osobně Peter Šloff už ale v předstihu podal žádost o účast v divizi. Doufá v to, že se soutěž rozšíří a nebo, že se některý ze stávajících účastníků nepřihlásí.

„Jsme z toho smutní. Stávající situace nás netěší. Heřmanice uhrály za podzim v divizi bod a zachrání se, my druhým rokem vedeme soutěž a nic,“ kroutí hlavou Peter Šloff.

Heřmanice konec uvítaly, zmínily neregulérnost

„Nebudu lhát, to rozhodnutí jsem uvítal. Pokud by se soutěž dohrávala, s největší pravděpodobností bychom spadli. Na béčko Třince, které mělo zápas k dobru, jsme ztráceli sedm bodů, a za čtyři zápasy bychom ho těžko dohnali,“ uznal Jaroslav Mlčoch, trenér divizních Heřmanic z Ostravska.

„O ukončení soutěží se spekulovalo už nějaký čas. Vím, že ti, kteří byli nahoře, chtěli dohrát, kterým o nic nešlo, to měli tak napůl, my zespoda jsme logicky dokončovat soutěž nechtěli. Říkám, že dohrávat čtyři kola by bylo neregulérní pro všechny,“ doplnil Mlčoch.

Sám byl dřív i v pozici, kdy sahal po postupu a toho se nedočkal. Ví tak, co v těchto klubech asi cítí. „Byl jsem v minulosti čtyřikrát druhý a nepostoupil. Dokonce nám jednou zamítl olomoucký FAČR postup pro údajnou kvalitu soutěže,“ dodal Jaroslav Mlčoch.

Město Albrechtice na nedohrání vydělalo

Fotbalový klub z Města Albrechtic z Bruntálska na nedohrání soutěží vydělal. V I.B třídě slaví záchranu s nula body na kontě. Trenér Antonín Mura se tak může v klidu začít připravovat na nový ročník.

„Došlo na má slova. Nebylo v silách soutěž dohrát, už proto, že koronavirová situace nebyla ve všech krajích stejná,“ řekl Antonín Mura, trenér Města Albrechtice.

„A dohrávat nějaká čtyři kola, by bylo neregulérní,“ prohlásil. „Nedohrání soutěží rozhodně vítám, ale zároveň chápu, že třeba pro kluby, které byly na postup, je toto rozhodnutí kruté,“ řekl ještě trenér Města Albrechtic Antonín Mura.