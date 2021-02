„Trenér Luboš Kozel má naši důvěru a jakékoliv nepodložené spekulace odmítáme komentovat,“ řekl ve čtvrtek Deníku rázně majitel Baníku Ostrava Václav Brabec s tím, že po takovém prohlášení je již bezpředmětné odpovídat jak na konkrétní dotazy, týkající se hodnocení Kozlova roku v Baníku včetně některých jeho výroků, tak osoby trenéra Vrby.

Právě Vrbovo jméno minimálně v posledních dvou letech ve spojitosti s Ostravou více či méně zaznívalo. Šéf Baníku Václav Brabec se nikdy netajil tím, že by špičkového českého kouče v klubu časem s otevřenou náručí přivítal. Sám Vrba zase prohlašoval, že by se jednou na Bazaly rád vrátil. To se ale nyní nestalo a nejspíš už nikdy nestane.

Jasné jsou tak nyní dvě věci. První? Vrba a Baník už není žádné téma. Druhá? Kozel má zelenou a klub s ním do budoucna nadále počítá. Je tak teď hlavně právě na Kozlovi, kterému plyne na Bazalech dlouhodobá smlouva, aby splatil nejužšímu vedení důvěru do něj vloženou. A aby si udobřil náročné baníkovské příznivce, kteří žádají víc.

Řada fanoušků modro-bílých barev je zatím z toho, jak se Baník pod Kozlem prezentuje, zklamaná. Někteří dokonce neskrývají naštvání. Postavení v tabulce není žádný propadák, hlavní problém ale vidí v předváděné hře. Chybí prý daleko sebevědomější, ofenzivnější hra aspoň se dvěma útočníky, která přinese střely, šance, a také góly.

Statistiky hovoří jasnou řečí. Baník získal na začátku jarní části ligy v pěti utkáních, z nichž čtyři hrál doma, pět bodů. Na branku v nich vyslal všeho všudy osm střel, skóroval třikrát. Kozel si navíc nepomohl ani svým výrokem po nedělní porážce 0:2 s Plzní. Po dvanácté domácí ztrátě z patnácti zápasů řekl, že posun ve hře týmu je viditelný.

„Posun? To máš pravdu Kozle, ale k horšímu,“ napsal jeden z fanoušků Baníku na facebooku. „Když má zastání u Brabce, je to jeho věc, jeho prachy a jeho problém. Na názoru diváka evidentně nezáleží,“ přidal se další. „Kozel musí jít, po roce je z toho čím dál tím větší maras. Někoho tady třeba letos nějaký zápas bavil?“ dotazoval se třetí.

Současnou situaci pochopitelně vnímá i kabina, včetně kapitána Jana Laštůvky, který ve čtvrtek prodloužil v Baníku smlouvu do konce příští sezony. „Strašně se nadřeme na šance a góly. Mrzí nás hlavně domácí ztráty, tady bychom neměli prohrávat. S výkony a výsledky v lednu nemůžeme být spokojeni,“ přiznal osmatřicetiletý gólman Laštůvka.

Největší opora Baníku věří, že už v páteční předehrávce 18. ligového kola na hřišti Českých Budějovic se bude mužstvu dařit po všech stránkách. „Budějovice začaly jaro perfektně. Nejprve zvládly zápasy, ve kterých byly papírovým favoritem, teď udělaly bod na Slovácku. Věřím, že hlavně dáme nějaký gól a protrhneme to," uzavřel Jan Laštůvka.