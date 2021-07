Na opačné straně hřiště se v té chvíli už nějakou dobu rozcvičují fotbalisté Baníku Ostrava, samozřejmě pod očima z dálky dohlížejícího trenéra Ondřeje Smetany, jen pomalu pochodujícího podél autové čáry.

Vedro před přípravným duelem Baníku na hřišti Górniku Zabrze není, necitlivé dusno navíc lehce pročísne silnější déšť, mírná nervozita z generálky na ligu z obou mužstev je však cítit. Ale zároveň také natěšení, vždyť se mluví o tom, že by na zápas mělo dorazit až deset tisíc hlav, několik stovek z nich by měli tvořit příznivci Baníku. To jsou čísla, na která hráči, kluby i veřejnost v posledním roce a půl téměř zapomněli. Nic na tom nemění ani to, že realita byla poněkud střídmější.

Velkým důvodem zájmu o tento „přátelák“ je bezesporu právě Podolski. Bývalý hráč Bayernu Mnichov či Arsenalu, německý reprezentant, mistr světa z roku 2014, se v šestatřiceti letech rozhodl na závěr kariéry jít do rodného Polska a před týdnem prožil bouřlivé uvítání od fanoušků, byť proti Wartě Poznaň nenastoupil. Toho se dočkal až teď.

Odehrál poločas, několikrát provětral defenzivu Baníku a dal vzpomenout na nejslavnější časy své bohaté kariéry. „Je to opravdu velká posila a obrovské jméno,“ prohlašuje polský fanoušek čekající u pokladen ve frontě před stadionem. Že minimálně na začátku svého angažmá bude mít rodák z nedalekých Gliwic tribuny na své straně, je znát představování kádru asi hodinu před výkopem i při čtení sestav a následně od prvních momentů klání.

Druhým aspektem zájmu je rozhodně fakt, že fanoušci mohou na utkání bez větších omezení. Lidé se neprokazují žádnými papíry, ani nemusí absolvovat testy přímo na místě. To koneckonců potěšilo i autora těchto řádků, jelikož si své potvrzení o negativním testu nechal doma. A pokoušet uznání jeho narychlo vyfocené a poslané kopie by mohlo být značně nejisté.

Fakt, že se duel hrál na hlavním stadionu, a že se neví, jak dlouho budou moci lidé před případnou další vlnou na fotbal chodit, však nepřitáhl jen fanoušky obou aktérů. K vidění byli fanoušci s potisky klubů jako GKS Katovice, ŁKS Łódź a dalších z nedalekého okolí. A roušky? Maximálně při přechodu přes turniket.

„Ty jo, kdyby zrekonstruovali i tu čtvrtou stranu, to by byl parádní stánek,“ oceňuje stadion jeden z fanoušků Baníku při narážce, že tribuny netvoří ucelený kruh. Je zde patrný pozůstatek starých časů, i ta by však v budoucnu měla být nahrauzena novou a moderní. Ostravané nakonec obsadí vrchní patro jednoho z rohů, odkud nejenže fandí, ale také vyjádří soustrast domácím za nedávno zesnulou fanouškovskou legendu Górniku Stanisława Sętkowského.

Nutno říct, že deset tisíc lidí si do Areny Zabrze cestu nenašlo, obsazená třetina hlediště vypadá jinak, a i k obávané atmosféře, jakou umí fanoušci Baníku či obecně v Polsku vytvořit, měla tato daleko. Tedy v prvním poločase. Dlouho měla větší odezvu jen nadějná možnost domácích a ohrožení branky Jana Laštůvky, či rovnou jeho překonání. Naopak po gólech Baníku ticho, maximálně je slyšet pískot.

To se změnilo po přestávce, kdy své hlasivky dali do pohybu nejprve hosté z Česka. Opačný kout hlediště, před nímž ve druhé půli chytal ostravský Laštůvka, se ale nenechal zahanbit a vzápětí se také ozval se svými chorály a popěvky. Tak či tak, bylo příjemné vidět, že kouzlo Eura, jež vrátilo (snad) definitivně diváky na stadiony, funguje, a lidé se na ni nesou dál. Snad tomu tak bude i v ligové sezoně.