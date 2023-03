Irena Huťková se díky rodině vždy pohybovala v prostředí, které mělo k fotbalu blízko. A necelých pět let je taky mluvčí druholigového třineckého klubu.

Prozraďte. Jak jste se vlastně k práci fotbalové mluvčí dostala?

Osmnáct let jsem pracovala v marketingu pro Walmark, někdy jsem tam působila i jako tisková mluvčí. Potom, co se firma prodala, jsem byla na volné noze. Oslovil mě Karel Kula z třineckého fotbalu a já jsem tuto výzvu přijala.

Co všechno máte v Třinci na starost?

Komunikaci s partnery, komunikaci směrem ven z fotbalu. Když se vyhrává, je vše radostnější, ale když se prohrává, je náročnější z trenéra něco dostat. Vedu tiskovky, starám se o komunikaci na sociálních sítích, focení. Je toho dost.

Jaký máte k fotbalu vztah?

Vždy se probíral o víkendech na návštěvě u tchánů. Velkým fandou byl můj otec, chodil na dorost i na muže. Brával mě s sebou. Já jsem závodně plavala, takže jsem ke sportu měla blízko. Pak jsem si vzala fotbalistu Romana Huťku, fotbal hrál už děda Marián Huťka. Fotbal mi byl zkrátka blízký. Je to však něco jiného než pracovat ve Walmarku.

Jak vás v mužském kolektivu přijali?

Řídí to tady chlapi. Je pravda, že žen je nás v třineckém fotbale málo. Na druhou stranu, díváme se na to jinak než muži, pro které je fotbal životní náplní. Pro mě je hrou, prací. Když se prohraje, musí se jít dál, zase bojovat. Nejde o život, je to sport.

Fotbalový Třinec musí bojovat s hokejovou konkurencí. Je to náročné?

Z marketingového hlediska to samozřejmě cítím. Na hokej chodí daleko víc fanoušků. My bychom si přáli, aby jich více chodilo i na nás. Sehnat partnera, který bude klub podporovat, je však těžké.

Není to tak dávno, co v Třinci působil trenér František Straka. Jak na něj vzpomínáte?

Třinec byl za jeho působení hodně sledovaný. Byl to ale taky člověk, který myslel na ženy. Třeba nám k MDŽ přinesl kytky, stejně jako na nás myslí Marek Čelůstka. Pana Straku jsme si dobíraly, kdy se dočkáme jeho tataráku. Nakonec ho pro nás udělal a byl hrdý, že nám ho připravil.

Bylo těžké s ním komunikovat?

Když potřebujete rychlé informace, zaběhnete do kabiny za trenérem a on vám je řekne. Ale pan Straka měl svůj pevně daný program, před zápasem ho nesměl nikdo vyrušit. Nikdo se k němu nedostal.