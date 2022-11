Několik příležitostí měl i Frýdek-Místek, ale přímý kop Rubého zastavila obrana Slovanu, stejně jako střely Martiníka s Rubým, šanci Konečného pak zneškodnil brankář Stejskal. A následoval trest - minutu před přestávkou prostřelil Gergela ranou pod břevno po přihrávce Fukala podruhé Rondič.

A hned po návratu z kabin rozjetý Liberec pokračoval, jeho náskok zvýšil Višinský na 4:0. Největší šanci na snížení měl ve druhém poločase Konečný, ale jeho střelu Stejskal vyrazil. Z dálky to ještě zkusil Rubý, jenže mířil mimo. Demolici Frýdku-Místku pak dokončili Talovjerov s Varfolomejevem.

„Řekl bych, že je to pro nás krutý výsledek, protože co se týče předvedené hry v první půli, tak to špatné vůbec nebylo. Byli jsme aktivní, měli jsme tam kombinační věci, dokázali jsme s Libercem držet krok, ale bohužel jsme předvedli individuální chybu při první brance a hned vzápětí jsme obdrželi gól po hraniční situaci. Prohrávali jsme tak s ligovým celkem o dva góly a to už se poté hraje hůř," uvedl trenér Frýdku-Místku Robert Pištěk

Valcíři dostali tvrdou lekci, domácí kouč ale věří, že to s jeho svěřenci nijak nezamává. „Kluky rozhodně kárat nebudu, protože jsme si dokázali, že jsme schopni předvést sebevědomý výkon i s prvoligovým týmem. Šlo vidět, že nic nepodcenili, protože minimálně polovina sestavy byla základní a jsem rád, že k tomu takto Slovan přistoupil," dodal Pištěk.

Fotbalový MOL Cup - 3. kolo:

FK Frýdek-Místek - Slovan Liberec 0:6 (0:3)

Branky: 21. a 44. Rondić, 15. Kozák, 46. Višinský, 60. Talovjerov, 78. Varfolomejev. Rozhodčí: Batík – Paták, Dohnálek. ŽK: Massaniec, Rubý - Frýdek, Varfolomejev. Diváci: 926.

FK Frýdek-Místek: Gergela – Hykel (73. Burgo), Massaniec (73. Blejchař), Dadak (61. Kostka), Velner – Zupko, Rubý, Martiník – Konečný, Kovařík (78. Kohut), Vlachovský (61. Nevřela). Trenér: Robert Pištěk.

Slovan Liberec: Stejskal – Prebsl, Talovjerov (61. Mikula), Pourzitidis, Fukala, Červ (46. Varfolomejev), Gebre Selassie (77. Mészáros), Frýdek (46. Višinský), Preisler, Kozák, Rondić (70. Van Buren). Trenér: Luboš Kozel.