Pohárový souboj na Spartě si nevybojovali druholigoví fotbalisté Třince, kteří v úterním utkání 3. kola MOL Cupu prohráli na hřišti favorizovaného Baníku Ostrava 0:2. Duel rozhodl v posledních pětadvaceti minutách dvěma góly domácí obránce Jakub Pokorný.

Utkání 3. kola českého fotbalového poháru MOL Cupu: FC Baník Ostrava - FK Fotbal Třinec 2:0, 23. února 2021 v Ostravě. Jakub Pokorný z Ostravy dal oba góly. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Bylo to těžké utkání, je to totiž o brankách a my v úvodu šanci nedali. Sestavu jsme měli tvořenou z hráčů, kteří moc nehrávali, takže jsme věděli, že součinnost nemusí být úplně nejlepší. Cíl jsme ale splnili," prohlásil trenér Baníku Luboš Kozel.