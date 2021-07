Stronati potvrdil, že velkou zásluhu v dotažení nového angažmá měl trenér Zsolt Hornyák. „Ještě když jsem byl kluk, tak mě dva roky trénoval v Hlučíně, kde jsem s fotbalem začínal. Dál sledoval mou kariéru, díky čemuž jsem za ním odešel do Maďarska. Už v lednu o mě měli velký zájem a já chtěl taky přijít, ale Baník Ostrava mě nakonec nepustil. Teď už mi však v odchodu nebránili, takže jsem tady, což mě velmi těší,“ řekl Stronati.

V novém působišti se již zapojil do akce. Přípravný zápas proti rumunské Kluži ještě vynechal, při výhře 2:0 nad Trnavou už nechyběl. Celých devadesát minut odehrát také ve čtvrtečním utkání 1. předkola Evropské konferenční ligy na hřišti finského Interu Turku, kde Puskás remizoval 1:1.

„Utkání s Kluží jsem sledoval jen z tribuny, ale líbilo se mi, co jsem viděl, máme dobrý tým,“ prohlásil Stronati, který odehrál v české nejvyšší soutěži za Baník Ostrava a Mladou Boleslav celkem 147 zápasů, v nichž vstřelil 10 branek. Osmnáct startů a dva góly přidal během rakouské štace v Austrii Vídeň.

„Hned po podpisu smlouvy jsem se byl podívat po akademii. Je tu fantastická infrastruktura, podmínkami jsem ohromen. Jsem rád, že je tady Jakub Plšek, který je můj dobrý kamarád, hrál jsem s ním v národním týmu do 21 let. Zatím je vše skvělé,“ rozplýval se Stronati.

Zopakoval, že přestup do Maďarska považuje za kariérní posun. „Je to jednoznačně krok vpřed. Baník Ostrava byl uprostřed české ligy, ale tady můžu hrát v předním týmu, který startuje v evropských pohárech. To mi usnadnilo rozhodování,“ dodal Stronati.

Věří, že v případě dobrých výkonů jeho i mužstva by ještě mohl obléct reprezentační dres. Zatím měl na sobě jen ten mládežnický. „Byl jsem v nominaci na kvalifikační zápasy mistrovství světa proti Belgii a Walesu, na hřiště jsem se ale nedostal. Každý další den budu pracovat na tom, abych jednou dres seniorského národního týmu oblékl,“ uzavřel Patrizio Stronati.