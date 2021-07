Premiéru v domácím dresu si odbude hvězdný Lukas Podolski, mistr světa z roku 2014, který se vrátil pomoci na sklonku kariéry mateřskému klubu. „Lukas sice dlouho netrénoval, ale v sobotu určitě nastoupí,“ řekl pro klubový web trenér Górniku Jan Urban s tím, že jeho mužstvo čeká kvalitní zahraniční soupeř.

Podolski, šestatřicetiletý bývalý hráč Bayernu Mnichov, Interu Milán nebo Arsenalu, budí pozornost. „Je to věc, která to utkání okoření. Pro fanoušky to bude hodně zajímavé. Podolski má za sebou skvělou kariéru. Ale není to jen o něm. Górnik má kvalitní mužstvo a pro nás to bude velmi dobrý test před sezonou,“ prohlásil kouč Baníku Ondřej Smetana.