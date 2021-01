Tohle je dobrý výsledek! Fotbalisté Třince uhráli v sobotním přípravném utkání v Karviné bezbrankovou remízu. Pro domácí šlo o generálku na ligu. Do jarní části druhé nejvyšší soutěže vstoupí svěřenci kouče Františka Strany 6. března v Blansku.

Fotbalisté Třince remizovali v přípravném utkání na hřišti Karviné 0:0. (9. ledna 2021). Foto: MFK Karviná | Foto: Deník / VLP Externista

„S ohledem na to, že pro Karvinou to byla generálka a my měsíc nehráli, měl zápas velmi dobrou úroveň, a to jak po stránce nasazení, tak i fotbalovosti. Myslím si, že Karviné jsme byli více než vyrovnaným soupeřem," řekl třinecký asistent Tomáš Jakus.