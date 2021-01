"Ve fotbalovém prostředí jsem od klukových šesti let. Dlouho jsem trénoval a teď jsem to chtěl zkusit i z jiné strany. Oslovili mě dva zkušení matadoři, Jan Lokaj a Daniel Černaj, a tak jsem se rozhodl, že do toho půjdu,“ okomentoval dvaapadesátiletý Coufal svůj příchod k fotbalovým Valcířům. „Budu mít na starost chod fotbalového klubu, styk se sponzory i dozor nad výsledky,“ dodal.

Coufal fotbal dříve sám hrával a poté i trénoval. Působil například v Hlučíně, Ludgeřovicích, Šilheřovicích nebo Markvartovicích. Teď je ale ve Frýdku-Místku a na novou výzvu se těší. „Jsem tady zatím jen krátce a poznávám místní prostředí. Ale kvalita by měla být dobrá, jedná se o ambiciózní klub,“ řekl Coufal, jenž je zároveň vedoucím STK Rychvald.

Fotbal je u Coufalů velmi časté téma. Aby taky ne, když Coufalův osmadvacetiletý syn Vladimír válí v nejlepší soutěži světa – v anglické Premier League, kam zamířil v létě ze Slavie. „Od jeho šesti let jsem jezdil po trénincích, zápasech a soustředěních. Mám obrovskou radost z toho, že to dotáhl tam, kde teď je,“ uvedl pyšný otec na adresu svého syna, který společně s Tomášem Součkem patří k oporám West Hamu. „Odmala to měl těžké, ale měl neskutečnou píli a tvrdě dřel. Okolo 17 nebo 18 let, kdy se to lámalo, to pro něj byl obrovský fyzický i psychický záběr, ale strašně moc tomu obětoval a vydřel si to,“ dodal Coufal starší.

Že to jeho syn jednou dotáhne až do Premier League, v to snad ani nevěřil. „Chtěl jsem, aby šel co nejvýš. Už když byl ve druhé lize, tak jsem si říkal, že je to super. Potom byl v Liberci, který patřil ke špičce, a pak si jej vytáhl trenér Trpišovský do Slavie. To byla paráda, protože je asi přáním každého otce, aby se jeho syn dostal co nejvýš. No a West Ham, to je úplně top,“ připomněl Coufal fotbalový příběh svého syna, který na vlastní kůži poznává, jak moc je anglická liga těžká. „Je tam obrovská konkurence a neskutečný tlak. Psychicky je to velmi náročné,“ říká Coufal starší.

Kdyby byla situace ve světě normální, tak by Coufal za svým synem a jeho rodinou do Anglie už vyrazil, takto mu ale může s manželkou držet palce jen na dálku. „Až bude první možná příležitost, tak sedáme na letadlo a letíme,“ dívá se do budoucna. Mimochodem, Coufalův syn se mezi svátky stal podruhé otcem a do jeho rodiny přibyla dcera Natálie.

„Byl jsem pro snachu v porodnici. Mrzí mě, že nemůžeme být v Anglii s nimi, ale teď je ve světě zkrátka divná situace. Oni to ale zvládnou, jsou šikovní,“ říká Coufal, jenž má taky čtyřletého vnuka Nicolase. „Kope do balonu, po tátovi. Ale baví ho všechno, má rád sport, takže jestli z něj bude taky fotbalista, to nikdo neví,“ uzavřel s úsměvem na tváři.